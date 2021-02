Corsi online e concorso fotografico, il carnevale di Albizzate è confermato ma sarà virtuale

Il 20 febbraio cadrà il Carnevale Ambrosiano e, se fossimo in un periodo normale, Albizzate si starebbe preparando alla grande sfilata dei carri. Da più di trent’anni, infatti, la Pro Loco di Albizzate coordina l’organizzazione del carnevale che vede coinvolte le diverse realtà del Paese: associazioni, gruppi e la Gente di Albizzate hanno sempre vissuto questo periodo con grande entusiasmo e, non possiamo dimenticare, come proprio il Carnevale sia stato l’ultimo momento di aggregazione “di massa” vissuto l’anno scorso.

«È un pensiero che riempie necessariamente di nostalgia, ma che non ci vede rassegnati e soprattutto non ci vede fermi – spiega però la ProLoco -: abbiamo deciso di proporre un calendario di eventi virtuali che vogliono coinvolgere soprattutto i più piccoli, da sempre i veri protagonisti di questa festa».

I corsi online per i più piccoli

Per questo la proLoco ha organizzato il secondo corso creativo per imparare a costruire le maschere di carnevale con materiali di riciclo. L’anno scorso, “Mascherami” aveva visto moltissimi iscritti, che avevano apprezzato le lezioni di Matteo Pistoletti. È stata quindi proposta la seconda edizione in formato di piccoli video – lezioni che verranno condivisi sulla pagina facebook e sul gruppo whatsapp dei soci Pro Loco.

Il concorso fotografico del carnevale 2021

«Per di più – spiegano dalla proLoco -, abbiamo indetto un concorso fotografico rivolto a tutti coloro che hanno sempre amato il carnevale e che non vogliono rinunciare a travestirsi ed essere spensierati». Entro il 21 febbraio dovranno pervenire le foto sulla pagina facebook, su messanger, all’indirizzo email proloco.albizzate@libero.it della Pro Loco o su whatsapp al numero 3396117390.

«Abbiamo individuato tre categorie a cui partecipare – spiegano gli organizzatori -: miglior bimbo/bimbo, miglior coppia e miglior gruppo mascherato. Le foto verranno poi pubblicate e votate fino al 28 febbraio, quando si nomineranno i vincitori che otterranno un premio».

Foto e video amarcord

Inoltre, per avvicinarsi al giorno tanto atteso del Carnevale, virtuale, saranno ripercorsi su facebook le sfilate passate con video amarcord. «Continuiamo a rimanere accanto ai nostri concittadini – conclude la ProLoco -, cercando di suggerire momenti di aggregazione virtuale, non vedendo però l’ora di ritornare ad organizzare manifestazioni in presenza. Albizzate è sempre stato un Paese vivacissimo, grazie alle numerose associazioni, che hanno negli anni imparato a lavorare in armonia per offrire eventi che potessero soddisfare i gusti di tutti».