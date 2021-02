Diritti e dignità per gli anziani nelle Rsa, il Comitato Anchise lotta per loro anche a Varese

Il Comitato Anchise arriva anche in provincia di Varese.

Nato alcuni mesi fa, Anchise è un comitato di famiglie presente in tutto il territorio nazionale che si è costituito allo scopo di garantire e vigilare sul diritto alla salute, all’assistenza e alla socialità degli ospiti nelle Rsa e Rsd e sui diritti dei lavoratori di queste strutture.

«Temi che sono diventati urgenti e spesso drammatici con la pandemia – dice Roberta Nagero, di Bisuschio, referente del Comitato per la provincia di Varese – Per chi è ricoverato, gli anziani nelle case di riposo ma anche i disabili nelle Rsd, e per le loro famiglie questi mesi sono stati difficilissimi e angoscianti, con l’impossibilità di fare visita ai propri cari e spesso con una carenza di notizie e contatti da parte delle strutture. Con il Comitato sono state intraprese diverse iniziative, ma purtroppo le risposte tardano a venire».

Dopo una manifestazione di protesta sotto al ministero della Salute, organizzata il 13 novembre scorso, il Comitato ha consegnato ha consegnato al ministro Speranza la piattaforma contenente istanze per garantire continuità affettiva in sicurezza e dignità di cura per gli ospiti nelle strutture Rsa e Rsd.

«Il 14 gennaio abbiamo promosso un’altra iniziativa una videoconferenza con la segreteria del Ministero a cui hanno partecipato anche altre associazioni che si occupano di sociale e con cui abbiamo condiviso una lettera-appello al Presidente della Repubblica Mattarella – spiega Roberta Nagero – Durante l’incontro sono state ribadite le diverse criticità già trattate, nonché il perdurare se non il maggior inasprimento delle misure di “contenzione sociale” e il conseguente peggioramento della vita delle persone ospiti delle strutture. La grave carenza di personale già cronica ed attualmente acutizzata dalla pandemia e il degrado ormai evidente del sistema Rsa Rsd. Per questa ragione è stato chiesto al Ministero anche un piano per reclutare personale professionale volontario da subito. E’ stata sottolineata, ancora una volta, l’importanza della presenza dei familiari quale aspetto fondante nella cura. Inoltre, si è fatta presente la poca trasparenza da parte delle strutture a fornire dati sulle cure e piani pandemici; la riduzione drastica dei reparti di geratria su tutto il territorio nazionale, con la richiesta di riapertura».

«Sono temi importanti, perché si parla di persone anziane e con disabilità, spesso molto fragili, alle quali in tutti questi mesi è stata negata la vicinanza dei familiari. Sicuramente con l’obiettivo di tutelarne la salute, ma anche con poca volontà e capacità di trovare soluzioni – conclude la referente varesina del Comitato Anchise – La nostra prima e fondamentale richiesta riguardava la riapertura delle Rsa e Rsd ai parenti di chi sta soffrendo la solitudine e ha, con ogni probabilità, il dubbio dell’abbandono, lasciandosi così andare ad una morte silenziosa. Chiediamo a chi sta vivendo situazioni simili o è sensibile a questi temi, di aderire al Comitato, perché la tutela degli anziani non autosufficienti, dei disabili e delle loro famiglie riguarda tutti».

Aderire al Comitato è gratuito ed è sufficiente inviare una mail a cnf.rsarsdsanita@gmail.com

Per avere informazioni e aggiornamenti sui temi affrontati è possibile mettere “Mi piace” sulla pagina Facebook del Comitato Anchise