Easyjet sbarca per la prima volta a Orio al Serio. Ma non dimentica Malpensa

La notizia è di quelle “pesanti”, nel mondo dell’aviazione civile: Easyjet sbarca per la prima volta a Bergamo Orio al Serio, collegando dal 28 maggio Bergamo e Olbia con un volo giornaliero. Il volo decollerà da Olbia alle 9.00 e ripartirà da Bergamo alla volta della Costa Smeralda alle 11.00, tutti i giorni della settimana a partire dal 28 maggio e fino al 23 Ottobre.

Easyjet va in “casa” Ryanair, ma si affaccia anche su terzo aeroporto di Milano, dopo Malpensa e Linate.

La Lombardia rappresenta un mercato chiave per easyJet, che ha iniziato nel 1998 le operazioni a Milano Malpensa, dove ha successivamente aperto una base nel 2006, basando ventuno aerei Airbus A319, A320 e A321-Neo.

La compagnia, inoltre, è presente a Milano Linate dal 2009. Dalla prossima estate easyJet inizierà ad operare anche all’aeroporto di Milano Bergamo offrendo maggiore possibilità di scelta ai lombardi che vivono nella parte orientale della regione e che desiderano trascorrere le vacanze in Sardegna, così come ai sardi che intendono visitare Bergamo, Milano e tutta la Lombardia per lavoro o per piacere. Con l’aggiunta di Milano Bergamo, EasyJet arriverà a servire 18 aeroporti italiani portando a 65 le rotte nazionali e internazionali con cui collegherà la regione.

Easyjet, le novità summer a Malpensa

Oltre al nuovo collegamento tra Bergamo e Olbia, la compagnia aveva annunciato in precedenza nuovi collegamenti tra Malpensa e Chania (Creta), Sharm el Sheikh (Egitto) e Lefkada/Preveza (Grecia), oltre a quelli tra Cagliari e Londra Gatwick etra Ginevra e Lamezia Terme.

Inoltre con la prossima summer EasyJet tornerà a collegare Palermo e Amsterdam con due voli settimanali, operati il venerdì e il lunedì. A partire dal 28 giugno, i voli decolleranno da Amsterdam alle 12.00 il venerdì e alle 11.15 il lunedì, e ripartiranno dalla Sicilia alle 15.40 il venerdì e alle 15.15 il lunedì, fino al 29 ottobre.

Easyjet e Malpensa, un legame sempre più forte

Il rapporto tra Easyjet e Malpensa è centrale per la compagnia, che ha fatto della base in brughiera uno dei suoi punti centrali per l’intera Europa: qui ha sede l’unico simulatore del Continente (a poche centinaia di metri dal sedime, in territorio di Lonate Pozzolo), mentre lo scorso 28 gennaio è stato aperto a Malpensa il magazzino logistico di Ajw, che gestisce i pezzi di ricambio della compagnia.