Ecco le destinazioni Wizzair da Milano Malpensa per la stagione invernale

Sono 32 le destinazioni di WizzAir da Malpensa nella winter schedule – la programmazione invernale – della low cost che ha fatto dello scalo di Milano la base operativa principale in Italia, fino a marzo 2022.

Il portafoglio delle destinazioni è ampio, con ottima copertura dell’Est Europa e diverse altre destinazioni.

Partiamo dalle destinazioni nazionali, “domestiche”: da Milano Malpensa figurano voli per Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo.

Verso Est si vola poi innanzitutto verso l’Albania (ovviamente Tirana) ma anche Montenegro (Podgorica), Kosovo (Pristina) e Macedonia (Skopje e Ohrida).

Verso l’Ucraina si vola su Kiev, Lviv, Odessa, ma anche destinazioni più periferiche come Kharkiv, Zaporozhye. Si vola verso l’area Baltica (Tallinn e Vilnius) e Georgia (Kutaisi). Stando al resto d’Europa si trovano poi Budapest, Vienna, le destinazioni turistiche invernali di Tenerife e Fuerteventura, copertura ampia anche sul Portogallo con Porto e Lisbona, l’ormai immancabile Islanda (nella winter manca invece Bucarest), Eindhoven, Atene, London Luton. Verso Africa e Asia si vola su Alessandria D’Egitto e Tel Aviv.

La lista completa:

Milano-Malpensa – Tirana

Milano-Malpensa – Alessandria D’Egitto

Milano-Malpensa – Atene

Milano-Malpensa – Eindhoven

Milano-Malpensa – Pristina

Milano-Malpensa – Cracovia

Milano-Malpensa – Budapest

Milano-Malpensa – Londra Luton

Milano-Malpensa – Bari

Milano-Malpensa – Brindisi

Milano-Malpensa – Catania

Milano-Malpensa – Lamezia Terme

Milano-Malpensa – Napoli

Milano-Malpensa – Palermo

Milano-Malpensa – Fuenteventura

Milano-Malpensa – Keflavik

Milano-Malpensa – Tenerife

Milano-Malpensa – Lviv

Milano Malpensa-Kharkiv

Milano Malpensa-Odessa

Milano Malpensa-Lisbona

Milano Malpensa-Porto

Milano Malpensa-Podgorica

Milano Malpensa-Tallinn

Milano Malpensa- Tel Aviv

Milano Malpensa-Kutaisi

Milano Malpensa- Zaporozhye

Milano Malpensa- Kiev

Milano Malpensa-Skopje

Milano Malpensa-Ocrida

Milano Malpensa-Vilnius

Milano Malpensa-Vienna

Oltre all’opportunità di viaggiare in sicurezza, Wizz Air ha annunciato che “offrirà ai passeggeri la copertura assicurativa COVID-19 come parte del suo pacchetto assicurativo di viaggio, disponibile attraverso la partnership della compagnia aerea con la compagnia assicurativa Chubb”.

“I clienti Wizz Air potranno acquistare un’assicurazione di viaggio che ora copre le cancellazioni relative a COVID-19 e le spese mediche quando viaggiano all’estero. Oltre all’assicurazione di viaggio, Wizz Air offre una copertura di cancellazione autonoma in alcuni paesi. Sia la copertura per la cancellazione che l’assicurazione di viaggio potranno essere acquistate durante il processo di prenotazione del volo su wizzair.com e sulla mobile app della compagnia aerea e sono applicabili sia per i biglietti di sola andata che di ritorno”.

Wizzair gestisce in totale una flotta di 136 aeromobili Airbus A320 e A321.