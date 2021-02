Festa grande per sant’Imerio, con 600 bottiglie d’olio benedette

Senza la tradizionale processione e senza gli appuntamenti settimanali ma la festa di sant’Imerio e le sue antiche e nuove tradizioni non è mancata nemmeno quest’anno nel quartiere di Bosto a Varese. Domenica 14 febbraio davanti alla piccola chiesa di sant’Imerio è stata distribuita una dose record di olio extravergine, benedetto per l’occasione. Gli olivi hanno permesso infatti di riempire oltre 600 bottiglie.

Galleria fotografica Festa di Sant'Imerio: la benedizione dell'olio e l'accensione del faro 4 di 14

La benedizione solenne, sul sagrato della chiesetta, è stato alle 11.25, senza processione finale. Ma nella messa solenne delle 11.30, si è acceso regolarmente il globo.

La funzione era concelebrata da don Enrico De Capitani che, dopo 8 anni come sacerdote residente, lascia la comunità di Bosto: una targa che lo saluta è il ricordo che gli hanno lasciato i parrocchiani, consegnato durante la messa solenne.

«Dobbiamo ringraziare la grande generosità dei varesini che, nonostante le grandi difficoltà del momento, sono venuti al festa del rione di Bosto facendo delle offerte importanti per l’olio di S. Imerio. Le 600 bottiglie sono esaurite in una giornata – ha commentato l’associazione Olio di S. Imerio- A breve comunicheremo come devolvere i soldi ricevuti».