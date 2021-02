Folle corsa in auto dopo aver picchiato la compagna, arrestato

Prima ha picchiato la compagna, poi è fuggito in auto, ingaggiando un inseguimento in pieno centro con le auto delle Volanti della Questura di Varese.

Gli uomini della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo salvadoregno di 40 anni, pluripregiudicato, con le accuse di maltrattamenti in famiglia, guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento delle Volanti è iniziato nel pomeriggio di mercoledì 24 febbraio con la richiesta di aiuto della compagna per la violenza subita da parte del marito. L’uomo, al suono delle sirene, è fuggito di casa per non farsi trovare dai poliziotti.

Mentre una squadra è rimasta in casa ad assistere la donna, visibilmente scossa e spaventata, un’altra Volante si metteva sulle tracce del fuggitivo che, noncurante del traffico cittadino, si è dato alla fuga a folle velocità rischiando di travolgere pedoni e automobilisti.

Raggiunto in viale Europa e costretto a fermare la propria corsa, fuori dall’auto si è scagliato contro gli agenti che hanno dovuto ricorrere allo spray al peperoncino e a tutta la loro professionalità per contenerlo ed evitare ulteriori conseguenze.

Nelle tasche del quarantenne, ubriaco e alterato dall’uso di sostanze stupefacenti, è stato trovato anche un coltello a serramanico con una lama di circa 10 centimetri.