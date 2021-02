Una giornata in piazza con Fridays For Future

Venerdì 19 Febbraio abbiamo incontrato e parlato con alcuni rappresentanti del Fridays For Future Milano che ci hanno raccontato i loro obiettivi, dubbi ed opinioni.

Un venerdì all’insegna dell’ambiente, del rispetto della natura e che chiede una cosa ben precisa: politiche immediate per porre un freno al cambiamento climatico. Una serie di politiche che mirino a bloccare i gas serra, a diminuire drasticamente le emissioni di Co2 e che portino il clima a ristabilire il suo normale equilibrio.

La richiesta che a gran voce viene fatta è quella di agire ora, non tra 2 anni, non con le scadenze del 2030, ma in questo momento. Si chiede che i governi facciano qualcosa subito e che mettano in pratica delle politiche di tutela del clima, in modo da invertire la rotta e riuscire a salvare il nostro ecosistema.