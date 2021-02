Il dolore del Comune di Arconate per la tragica scomparsa di Federico Tonin

In serata, l’amministrazione comunale di Arconate ha diffuso un messaggio di grande dolore per la tragica scomparsa di Federico Tonin, che questa mattina è rimasto vittima di un terribile incidente tra Pesaro e Cattolica, mentre trasportava cani e gatti da adottare per una staffetta dell’Ente Nazionale Protezione Animali.

“Federico – ricorda così l’amministrazione comunale – era un uomo solare e pieno di energie. Ci rimarranno nel cuore la sua ironia, la sua vitalità e la grande generosità. La sua morte ci lascia attoniti e sgomenti. L’amministrazione porge al fratello Gabriele e alla moglie, a tutta la sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi conoscenti e a tutti coloro che gli hanno voluto bene le più sentite e commosse condoglianze. Ciao Federico, riposa in pace!”.