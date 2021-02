Incidente con camion in A8 all’alba di domenica a Busto Arsizio

Incidente stradale sulla autostrada A8 all’alba di domenica 14 febbraio: è successo all’altezza di Busto Arsizio, in direzione Sud, e per fortuna non ci sono stati feriti gravi.

Alle 6 del mattino vigili del fuoco e 118 sono intervenuti sulla carreggiata in direzione Milano, tra gli svincoli di Busto e Castellanza, dopo un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Per fortuna le condizioni dell’unica persona ferita, un 32enne, non si sono rivelate gravi: l’uomo è stato portato in ospedale a Legnano in codice verde. I vigili del fuoco hanno bonificato l’area dell’incidente.

La giornata di sabato aveva visto due incidenti con diversi feriti che avevano bloccato l’A8 al mattino poco dopo le 8 e al pomeriggio intorno alle 15, sempre nella zona a ridosso di Castellanza.