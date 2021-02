Intervento urgente sulla rete idrica di Luvinate

Lereti comunica che è in corso la riparazione di una perdita lungo la rete idrica di Via Vittorio Veneto, in prossimità dell’incrocio con Via Mazzini, in Comune di Luvinate, a seguito dell’involontario danneggiamento di una conduttura da parte di un’impresa privata impegnata in lavorazioni non riconducibili a nostre attività.

Al fine di poter effettuare la riparazione, si rende inevitabile sospendere temporaneamente l’erogazione dell’acqua in diverse zone del Comune di Luvinate, situate a monte della Strada Statale.

L’intervento ha carattere di urgenza e, salvo complicazioni in corso di esecuzione, sarà completato entro la serata odierna.