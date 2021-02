La Robur si blocca per mezza partita, tutto facile per Piacenza

Stop tutto sommato prevedibile per la Robur di coach Saibene nella 2a di ritorno della Serie B di basket. I gialloblu vengono battuti con scarto nettissimo al Campus dalla Bakery Piacenza, una delle due formazioni (con Vigevano) che appaiono decisamente superiori alla concorrenza nel girone B2: 51-80 il risultato finale di una gara che ha visto la Coelsanus crollare nei due quarti centrali.

Appena 11 i punti messi a segno in quei 20′ dai varesini (8 nel secondo periodo, addirittura 3 nel terzo, arrivati quasi al 30’…) che a onor del vero si sono dovuti presentare per l’ennesima volta ampiamente rimaneggiati all’appuntamento. Saibene ha infatti dovuto rinunciare agli infortunati Ivanaj e Boev e a Gergati messo KO dal torcicollo all’ultimo momento. Detto questo però, la Robur ha offerto una prova offensiva davvero povera e – contro la qualità avversaria – non è riuscita a ripetere le recenti prodezze in fase difensiva.

La gara è iniziata ad alti ritmi, con i gialloblu capaci per un tempo a replicare alle sfuriate avversarie (20-29 al 10′), poi però le percentuali roburine sono crollate sino ai freddi 30% da 2 e 22% da 3, con i soli Maruca (18 punti – nella foto in alto) e Allegretti (17) capaci di andare in doppia cifra. Per contro la Bakery ha avuto quattro uomini sopra i 10 punti a partire dall’ex di turno Planezio (14) e nove giocatori a segno, a conferma delle tante carte in mano a coach Campanella.

Il pesante KO non intacca comunque più di tanto il cammino della Coelsanus, chiamata a fare punti con tante altre avversarie a partire da Olginate, la prossima a incrociare il cammino dei varesini. I lecchesi si sono scossi battendo Fiorenzuola e salendo a quota 6 punti: vincere contro di loro darebbe ad Allegretti e compagni fiducia e tranquillità per il resto del girone.

Coelsanus Varese – Bakery Piacenza 51-80

(20-29, 8-19, 3-18, 20-14) R&F Varese: Maruca 18 (3/6, 3/6), Allegretti 17 (6/9, 1/3), Macchi 6 (2/3 da 3), Hidalgo 2 (0/1, 0/5), Calzavara 2 (0/11), Albique 2 (0/1), Assui 2 (1/1), Trentini 1 (0/1, 0/3), Antonelli 1 (0/2, 0/1), Veronesi (0/1, 0/1). Ne: Boev, Magugliani. All. Saibene.

Note Robur – Tiri liberi: 13 / 18 – Rimbalzi: 37 10 + 27 (Sophony Assui, Riccardo Antonelli 8) – Assist: 8 (Marco Allegretti, Andrea Calzavara 2).

SERIE B – GIRONE B2

CLASSIFICA: Vigevano, Piacenza 16; Cremona 12; ROBUR VARESE 8; Pavia, Olginate 6; Piadena, Fiorenzuola 4.