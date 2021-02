Laveno Mombello cerca volontari per la Protezione Civile

“Il territorio ha bisogno di te: essere nella Protezione Civile oggi”.

L’amministrazione comunale di Laveno Mombello organizza un incontro per sabato 6 febbraio alle 18 in diretta streaming sul canale Youtube per sottolineare l’importanza della Protezione Civile e il ruolo svolto all’interno dei nostri comuni.

Quello di sabato sarà un appuntamento per spiegare anche finalità, organizzazione e modalità di intervento dei volontari grazie alle parole Alberto Barcaro, Consigliere delegato alla Protezione Civile di Varese, Fabio Bardelli, Responsabile del Gruppo Protezione Civile di Comunità Montana Valli del Verbano e Assessore del Comune di Laveno Mombello.

Un appuntamento importante, dove verrà illustrato anche il piano di sviluppo della Protezione Civile e dove verranno spiegate le modalità per entrare a far parte della squadra per chi fosse interessato. L’incontro verrà aperto dal sindaco Luca Santagostino.