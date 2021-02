Magia, mascherine e favole al citofono: il Carnevale 2021 a Castiglione

Per il Comune di Castiglione Olona la pandemia non ferma il Carnevale 2021 che anzi raddoppia e propone ai bambini due iniziative differenti nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 febbraio, tra favole al citofono e sfida alle mascherine più originali.

Venerdì 19 febbraio, ore 16-17.30

“TI SUONA UNA FAVOLA”

Gianni Rodari “Ti suona una favola” al citofono!”. Questa la suggestione immaginata da Comune, Pro Loco a associazione Otium arte pedagogica per celebrare il Carnevale con i bambini di Castiglione Olona.

Tra le ore 16 e le 17.30 musicanti di storie si aggireranno per le vie di Castiglione Olona raccontando e musicando al citofono, di chi ne farà richiesta, alcuni tra i racconti più famosi dello scrittore per l’infanzia Gianni Rodari. Un modo originale e poetico per abbattere il distanziamento e trasmettere tutta la magia dei suoi racconti che, per un pomeriggio, passeranno “dal telefono” al citofono della propria abitazione.

Per prenotare gratuitamente la propria favola è molto semplice, basta telefonare al numero 349.3460686 indicando via, numero civico e cognome sul citofono e farsi trasportare dall’emozione.

Sabato 20 Febbraio, ore 16

“BIMBI… IN MASCHERA!”

Castiglione Olona non rinuncia alla voglia di Carnevale e festeggia la ricorrenza sabato 20 febbraio sulla pagina Facebook del Comune di Castiglione Olona seguendo il format della diretta online, già collaudato con la “Giornata dell’Infanzia” ed il Natale che tanto divertì e coinvolse i bambini in quelle occasioni.

L’appuntamento con la diretta avrà inizio alle ore 16 in compagnia di Creatori di Sorrisi che guideranno i bambini passo passo nella realizzazione di una splendida mascherina di carnevale, pronta per essere indossata e sfoggiata, per chi la vorrà inviare a cultura@comune.castiglione-olona.va.it, pubblicata nella speciale galleria fotografica sui social del Comune.

Per partecipare al laboratorio sarà necessario cartoncino o cartone riciclato, stelle filanti colorate, feltro o cartoncino o scovolini o carta crespa marrone, elastico, forbici, matita e gomma, colla.

Il divertimento però non si ferma qui perché a seguire, grazie all’Associazione Cuori Eroi per i Bambini Eroi, sarà di scena il Mago Salamino che intratterrà grandi e piccini con il suo strepitoso spettacolo di magia.