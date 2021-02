Mantenere tutto pulito e in ordine

Hai una serie di appartamenti che concede in affitto o che hai adibito a Bed & Breakfast per avere una rendita?

Potresti pensare di ottimizzare i tuoi introiti, offrendo un servizio aggiuntivo ai tuoi locatari o ai tuoi clienti.

Stiamo chiaramente parlando di un servizio di pulizie periodico, continuativo.

Nel momento in cui tu andrai ad affittare il tuo appartamento, nel prezzo dell’affitto potrà includere un servizio di pulizie, e alla stessa maniera potrai accertarti e stare sereno sul fatto che i tuoi Bed & Breakfast verranno sempre ripuliti da cima a fondo nelle date da te stabilite. Forse potevi pensare di assumere direttamente una persona per queste incombenze, magari andando ad un ufficio di collocamento. Ma quali potrebbero essere gli svantaggi di questa scelta?

Sono troppi per essere elencati, la maggior parte di stampo economico, ma anche di stampo pratico.

Stipulare un accordo con impresa di pulizie Varese ti permetterà di pagare esclusivamente il servizio.

Ciò significa che se tu appartamenti dovessero essere sfitti, o in Bed & Breakfast chiusi per un qualche periodo, e non dovessi avere necessità di un dipendente, non butteresti soldi inutili. Mentre tutte le volte che verrà richiesto, avrai a tua disposizione dei professionisti altamente qualificati nel settore delle pulizie, e tutto il materiale, e la strumentazione, nonché i prodotti già inclusi all’interno del preventivo. Non dovrei occuparti assolutamente di nulla, se non disturbo dire la ciclicità degli interventi che richiedi, che comunque potrà sempre essere modificata qualora tu volessi cambiare le condizioni.

Bisogna delegare qualche incombenza a qualcun altro. Non siamo onnipotenti e non possiamo avere tutto sotto controllo

Molte persone hanno tanti impegni di lavoro, lavorano tutto il giorno più le ore che passano in mezzo al traffico, più naturalmente gli impegni se si hanno figli e cioè portarli a scuola, portarli a fare sport tipo calcio o portarli dagli amichetti. Poi non basta: se si ha un animale domestico è sicuramente meraviglioso ma comporta anche esso degli impegni nella sua cura, pulizia, nel doverlo portare fuori a camminare e a fare i bisogni.

Se poi si arriva il week end momento in teoria di riposo e dobbiamo anche fare le pulizie beh non faremmo certo salti di gioia. tanto stress e tanta stanchezza, doversi mettere a pulire tutta casa, stirare sarebbe veramente un grande peso. Non c’è che dire. Perchè in questi casi non affidarsi ad un’impresa di pulizie Varese?Potremmo davvero toglierci un grande peso dalle spalle. Tra l’altro molte imprese di pulizia per farsi pubblicità non esitano per nulla a fare degli sconti molto interessanti oltre che a proporre pacchetti comprendenti almeno una sessione di pulizia di prova. Cosa ci costa provare per di più gratis? Magari avremo scoperto un servizio che ci toglierà davvero le castagne del fuoco e ci alleggerirà e non poco la nostra quotidianità.

Quando si è troppo impegnati per evitare di crollare emotivamente e fisicamente bisogna delegare qualche compito per potersi così ricaricare, rilassarsi e poi partire più forti di prima