Nati per leggere propone ai bambini “Vado via!”

Questa volta la Biblioteca Comunale di Marchirolo e i volontari di Nati per leggere Lombardia giocano quasi in casa nel proporre il prossimo incontro per i #piccolilettoriforti in compagnia di “Vado via!”, il primo libro per bambini scritto dall’attrice e narratrice varesotta Betty Colombo e illustrato da Paloma Canonica (edizioni Bohem).

L’appuntamento con la lettura ad alta voce via web è per sabato 27 febbraio alle ore 10.30.

L’evento è promosso dalla Biblioteca assieme all’associazione per la promozione della lettura sin dalla più tenera età, Nati per Leggere Lombardia e dal Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini.

Per info e prenotazioni contattare la biblioteca al numero 0332 997330 oppure scrivere a biblioteca@comune.marchirolo.varese.it.