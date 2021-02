Novecento candidati per 10 posti da infermiere: l’esame è al palazzetto di Varese

Novecento candidati per dieci posti da infermiere. L’Asst Sette Laghi ha affittato il palazzetto dello sport di Masnago per ospitare tutti i partecipanti che hanno risposto e sono stati ammessi al bando in emanato per l’assunzione di 10 infermieri professionali. Come avviene puntualmente, le candidature sono andate ben al di là della proposta aziendale, costringendo la Sette Laghi ad organizzare una complessa macchina per assicurare lo svolgimento della prova scritta con tutte le misure di sicurezza.

Ormai è noto che, nonostante i bandi indichino un limite di posti a disposizione, la realizzazione della graduatoria permetterà di attingere costantemente anche in futuro per ottenere nuova forza lavoro così da coprire eventuale turn over . Le graduatorie, inoltre, sono a disposizione di altre aziende ospedaliere in un’ottica di collaborazione a rete, diventata preziosa soprattutto in questo anno pandemico.

Nonostante la richiesta crescente di figure infermieristiche sia dal mondo sanitario sia da quello socio sanitario e la mancanza di professionisti diffusa, resta elevata la domanda da parte dei laureati a ogni bando emesso da un’azienda ospedaliera.

La tornata odierna prevede due sessioni, una al mattino e una al pomeriggio con le prove pratiche e quelle scritte. Dalla metà di marzo si comincia con gli esami orali.

La Sette Laghi mira a reclutare gli infermieri necessari per far fronte alla campagna vaccinazioni, coprire il turn over, garantire l’attività degli infermieri di famiglia, potenziare le terapie intensive e le sale operatorie e anche per affrontare un’eventuale nuova fase pandemica.

Oltre al bando odierno, rimane aperta la possibilità di manifestare la disponibilità a iscrivere il proprio nominativo in un elenco di professionisti disponibili a prestare attività per i momenti di emergenza legati al coronavirus.