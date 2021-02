Oplà propone “Il carnevale degli animali”, in classe o a casa

Quest’anno non ci saranno le tradizionali parate o mascherine di Carnevale in giro per le strade a colorare la città. Ma la compagnia teatrale Oplà non rinuncia alla festa e ha deciso di portare risate e gioia a tutti i bambini. Come? Ha ideato e realizzato una storia animata dal gusto carnevalesco dal titolo: “Il carnevale degli animali”.

LO SPETTACOLO

Leo, un leoncino molto timido e diligente, viene spesso preso in giro a scuola dai suoi compagni di classe e soprattutto da Benny, piccola coniglietta dispettosa. Un giorno la maestra entra in classe con una sorpresa: un invito per la festa di carnevale, dove verrà premiata la maschera più bella.

Leo non ha intenzione di partecipare, odia travestirsi e, non meno importante, ha paura che Benny lo potrebbe prendere in giro.

Arrivato a casa si confida con la sua amica Alessia, un dispositivo tecnologico che gli dà spesso ascolto e consigli. Alessia lo invita a partecipare al ballo della serata, donandogli il vestito del coraggio. Leo un po’ restio, si reca alla festa, dove scoprirà che Benny ha un terribile piano per rovinare a tutti il ballo.

Ce la farà Leo a superare le sue paure e a salvare la festa?

COME ASSISTERE ALLO SPETTACOLO

Sarà una storia animata in versione digitale, dove il video si mette al servizio del teatro e dell’interazione tra attori e bambini.

Grazie al patrocinio dei comuni di Besnate e Lonate Ceppino e degli assessori Blumetti, De Alberti e Poretti che hanno sostenuto questo progetto, i bambini delle scuole elementari di Besnate e Lonate festeggiano il Carnevale oggi, giovedì 18 febbraio, con la proiezione in classe della storia animata.

Ogni aula vedrà le LIM (lavagne digitali) animarsi grazie agli attori, che entreranno così a scuola, in totale sicurezza rispetto alle norme Covid-19.

Sempre da oggi, giovedì 18 febbraio e per tutto il weekend fino a domenica 21, chi vorrà potrà acquistare il video dello spettacolo direttamente dal sito della compagnia: maggiori informazioni a questo link

TEMI: Carnevale, Paure

ATTORI: Arianna Rolandi e Carlo Tognola

DRAMMATURGIA E REGIA: Carlo Tognola

MONTAGGIO: Fabio Bergamaschi

PRODUZIONE: Oplà