Perde il controllo dell’auto e si schianta, paura in Canton Ticino per una giovane

Contro il muretto con l’auto: paura per una ragazza che la notte scorsa è uscita di strada verso le ore 03:15, a Cresciano.

Una 24enne domiciliata nel Bellinzonese alla guida di una vettura stava circolando su via Cantonale in direzione di Biasca.

Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, ha perso il controllo del veicolo ed ha urtato un muretto posto alla sua destra, all’altezza di via Trobia per terminare la sua corsa in mezzo alla carreggiata.

Sul posto, oltre la Polizia cantonale, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e i pompieri di Biasca con 4 mezzi e dieci uomini.

A detta dei medici la donna avrebbe riportato ferite gravi tali da metterne in pericolo la vita, mentre il passeggero anteriore, un 29enne pure del Bellinzonese ha riportato ferite gravi ma non tali da metterne in pericolo la vita. Via Cantonale è rimasta chiusa al traffico per permettere i rilievi del caso.