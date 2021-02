Il podcast del 10 febbraio

Le notizie del 10 febbraio, scelte per voi dalla redazione.

Via alle vaccinazioni per gli over 80 in Lombardia dal 18 febbraio. Ad annunciarlo Attilio Fontana in apertura della conferenza stampa per la presentazione della nuova TAC dell’ospedale di Circolo di Varese. Entro breve, ha detto il governatore della Lombardia, arriveranno tutte le comunicazioni di servizio. Quel che sappiamo al momento è che gli ultraottantenni potranno comunicare sin dal prossimo lunedì 15 febbraio al proprio medico o in farmacia la volontà di essere vaccinati . Sarà sufficiente avere con sé la tessera sanitaria, un numero di cellulare o telefono fisso. In alternativa, sarà possibile manifestare la propria adesione attraverso la piattaforma online dedicata alla campagna In seguito all’adesione il cittadino riceverà, telefonicamente o tramite sms, l’appuntamento per la somministrazione.

Una concessione di sei anni per gestire il bar di Villa Mirabello, nel cuore dei Giardini Estensi. Il Comune di Varese ha pubblicato online l’avviso per trovare un nuovo gestore: le domande dovranno essere inviate entro le ore 12.00 di lunedì 15 marzo; la base d’asta fissata prevede un canone di 10.500 euro all’anno.

Un’applicazione che aiuta in un percorso di disintossicazione dai social. L’hanno messa a punto alcuni studenti dell’Ite Tosi e la loro idea è una delle due idee vincitrici dell’edizione 2021 dell’hackathon promossa dal Social Innovation Campus. La giuria del Campus ha assegnato il primo premio al team SmartTosi, studenti delle classi 4° e 5° dell’Istituto Tecnico Economico di Busto Arsizio. Il loro progetto TimeUp #socialdetox, prevede la creazione di un’applicazione che propone attività educative e divertenti che possano permettere alle persone di passare del tempo lontano dai dispositivi elettronici e creare comunità.

Potevamo non esserci? I giornalisti di Varesenews sbarcano su Clubhouse, il social network audio che da qualche settimana sta facendo parlare di sé. Solo messaggi audio, niente foto e niente video: si entra in una stanza (virtuale naturalmente) e si parla di un determinato argomento: Varesenews per i suoi due primi appuntamenti ha scelto due temi un po’ globali e un po’ locali: Giovedì 11 febbraio alle 18 parleremo di “Glocal e Milano Digital week: Città equa e sostenibile” e Venerdì 12 sempre alle ore 18 di buona politica” . Tra gli ospiti Annalisa Monfreda, direttrice di Donna moderna e Nicola Zanardi, ideatore della Milano Digital Week, Filippo Rossi, rappresentante de La buona destra, e Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico.

Fuori dall’armadio piumino da montagna e cappellino perché l’inverno non è finito: nei prossimi giorni è previsto l’arrivo di aria siberiana su tutto il nord Italia che tornerà a far battere i denti anche a casa nostra. La colonnina di mercurio scenderà di almeno dieci gradi e le massime saranno vicine allo zero a partire da venerdì quando potrebbe tornare a farsi vedere anche la neve fino a basse quote. «È un fenomeno che può avvenire verso la fine dell’inverno quando masse di aria gelida si muovono dalle pianure russe attraverso i Balcani», ha spiegato Paolo Valisa dal Centro Geofisico Prealpino. Le temperature torneranno a risalire in maniera lenta ma graduale solo a partire da domenica.

Il team di ciclismo Eolo-Kometa sarà al via del Giro d’Italia numero 104 che scatterà da Torino il prossimo 8 maggio. Lo ha annunciato RCS Sport, la società che organizza il Giro e che ha assegnato i tre posti liberi ad altrettante formazioni italiane tra cui quella diretta da Ivan Basso e sponsorizzata da Eolo. Un progetto sportivo nato quest’anno con l’ambizione di arrivare nel tempo ai piani alti del ciclismo mondiale. La Eolo-Kometa è stata invitata anche alla Strade Bianche del 6 marzo e alla Tirreno-Adriatico, mentre non parteciperà alla Milano-Sanremo. Domenica la squadra che ha sede a Busto Arsizio correrà invece in Spagna la Clasica de Almeria, corsa in linea di 183 chilometri adatta ai velocisti.

