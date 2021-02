Il podcast del 9 febbraio

Le notizie del 9 febbraio, scelte per voi dalla redazione.

Un allarme bomba giunto alla Questura di Varese nella mattinata di martedì 9 febbraio ha portato alla chiusura di tutte le filiali di Poste Italiane (otto sedi in città), compreso il centro di smistamento e la sede direzionale di viale Belforte. La telefonata è arrivata alle 10.30: subito i clienti e i dipendenti (una cinquantina di persone) sono stati fatti uscire dagli uffici postali. Le forze dell’ordine hanno effettuato le opportune verifiche e dipendenti e clienti sono stati fatti rientrare nelle filiali intorno a mezzogiorno e mezza. È durato circa due ore il blocco delle attività.

Anche la Corte d’Appello di Milano ha condannato a 21 anni Thomas Andreose, 36enne di Legnano noto come lo stupratore dei distributori di benzina. Confermata, dunque, la pena decisa in primo grado a Busto Arsizio. Accusato di 4 violenze sessuali, 3 sequestri di persona, 2 rapine aggravate e lesioni personali. L’imputato è stato riconosciuto colpevole di tutti i capi d’imputazione di cui era accusato. Era stato arrestato a luglio del 2019 a seguito di un’indagine dei Commissariati di Busto Arsizio e Legnano. A lui erano state attribuite quattro violenze sessuali su altrettante donne tra Busto Arsizio, Legnano, Parabiago e Castellanza prese di sorpresa mentre si fermavano ad un distributore di benzina o ad un incrocio. Andreose, aiutato anche dal fisico palestrato, aggrediva le donne in auto, le costringeva a guidare fino ad un luogo appartato e lì consumava la violenza per poi abbandonare le vittime e fuggire con la loro auto.

Dalle botte a Busto Arsizio, il giro di droga a Rozzano, un arresto

Ancora notizie legate allo spaccio di droga in provincia di Varese, ma questa volta a far partire le indagini lampo della polizia è stata un’aggressione avvenuta nella serata di lunedì a Busto Arsizio. Antichi screzi hanno provocato una lite fra due ventenni, uno dei quali colpito al volto e rimasto ferito. All’arrivo delle volanti, i poliziotti sono riusciti a intuire l’attività sospetta dell’aggressore grazie ad un controllo sommario del suo cellulare. Gli agenti hanno così proceduto al controllo della sua abitazione di Rozzano, nel Milanese, dove hanno trovato oltre un chilo fra hascisc e marijuana divisi in panetti e sacchetti pronti alla vendita, alcuni dei quali con etichette raffiguranti la nota bevanda “Red Bull”, oltre a 600 euro in contanti. Sono così scattate ai polsi del ragazzo le manette per la droga e dovrà anche rispondere dell’aggressione al coetaneo.

Centotrentuno tamponi positivi su 2924 test eseguiti. Sono i numeri dei controlli obbligatori effettuati da Ats Insubria sui passeggeri in arrivo dagli scali britannici. Nonostante per salire sull’aereo i passeggeri debbano presentare un esame negativo fatto nelle 72 ore precedenti, le ricerche mirate delle autorità sanitarie hanno trovato nuovi contagi. Alta l’attenzione dell’autorità sanitaria, in allerta per evitare che si creino focolai con la variante.

Sarà una serata ricca per gli appassionati di sport varesino quella di mercoledì 10 febbraio. In campo sia la Pallacanestro Varese sia i Mastini di hockey su ghiaccio.

Cominciamo con il basket perché la Openjobmetis disputa a Brescia il terzo dei quattro recuperi di campionato: contesa iniziale alle ore 20 e possibile esordio in biancorosso per John Egbunu. La squadra di Bulleri arriva da due vittorie contro Brindisi e Cremona e cerca di allungare la striscia positiva.

Alle 20,30 a Egna, in provincia di Bolzano, va invece in scena la semifinale in gara unica della Coppa Italia di hockey: i Mastini sfidano i padroni di casa dell’Unterland Cavaliers mentre la seconda finalista uscirà dal confronto tra Merano e Alleghe. Aggiornamenti in tempo reale da entrambi i campi con il nostro liveblog, DIRETTAVARESENEWS

