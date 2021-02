Il podcast dell’ 11 febbraio

Il podcast di Varesenews con le notizie dell’11 febbraio, scelte per voi dalla redazione.

Partirà lunedì prossimo con la raccolta delle adesioni, la campagna vaccinale anti Covid destinata agli over 80 in Lombardia. Ci si potrà registrare sul portale o chiedere la prenotazione al proprio medico curante. Dal 18 inizieranno le vaccinazioni per i quasi 90.000 ultraottantenni varesini. Saranno convocati negli ospedali del territorio: Varese, Luino, Cittiglio, Angera e Tradate per il bacino dell’azienda Sette Laghi, Gallarate, Busto Arsizio e Saronno per il distretto della Valle Olona.

A Viggiù, dove in questi giorni si è verificato un focolaio di Covid-19 che ha costretto a chiudere le scuole, è stata trovate la “variante inglese” del virus. Lo ha comunicato il sindaco Emanuela Quintiglio che ha lanciato un appello a tutte le famiglie per la massima collaborazione con le autorità sanitarie per effettuare uno screening sulla popolazione.

La notizia è di quelle “pesanti”, nel mondo dell’aviazione civile: Easyjet sbarca per la prima volta a Bergamo Orio al Serio, collegando dal 28 maggio Bergamo e Olbia con un volo giornaliero. Easyjet sbarca in “casa” Ryanair e si affaccia così anche sul terzo aeroporto di Milano, dopo Malpensa e Linate. Malpensa rimane comunque centrale per la compagnia low-cost, che ha appena trasferito qui il suo magazzino di parti di ricambio per aerei. E anche per la prossima estate annuncia alcune novità, come i voli da Malpensa per Sharm el Sheikh e le località turistiche della Grecia

L’11 febbraio 2021 è un anniversario importante per la moda italiana, per il gallaratese e anche per la storia d’Italia in generale: ricorrono infatti i 100 anni dalla nascita di Ottavio Missoni, scomparso 8 anni fa dopo una vita intensa, creativa e piena di colori. «Questi eventi sono occasione per conoscere cose che prima non avevi notato – racconta Luca Missoni, secondo figlio dell’artista e stilista – Andando a cercare foto, rileggendo i suoi scritti, sentendo gli amici o raccontando la sua storia di sportivo, emergono sempre cose nuove».

Luca Missoni ha appena finito di collaborare al riallestimento della sala degli arazzi del museo maga, dedicata a Ottavio Missoni: contribuendo con molti suoi ricordi, dalle foto di quando era un atleta agli studi sui colori fatti sulle pagine a quadretti. Una presenza, quella di Ottavio Missoni, che non si è persa con la sua morte: «L’arrivo dell’anniversario del centenario ha potenziato la sua figura all’interno dell’azienda – ha spiegato il figlio Luca nell’intervista su Varesenews – La sua figura è diventata man mano più carismatica. Ci si accorge sempre di più dell’importanza e dell’attualità dei suoi lavori, anche a distanza di tanti anni».

In Forcora è conto alla rovescia per la partenza della stagione sciistica che sulle piste innevate che si trovano nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca, a 1200 metri di quota, è prevista per mercoledì 17 febbraio. L’impianto ha ricevuto il via libera dopo il collaudo avvenuto ieri e i mezzi da neve stanno preparando la pista che scende dal monte Cadrigna nell’unico impianto di risalita della provincia di Varese che però potrà funzionare solo al 50% della portata oraria di sciatori, per via delle regole imposte dalla normativa anti covid. E’ presente anche una pista da sci di fondo che si immerge nei boschi di betulle.

Una data importante per gli amanti degli scacchi, è il quarantesimo anniversario della morte di Esteban Canal, il grande scacchista peruviano che negli ultimi anni della sua vita visse a Cocquio Trevisago dove è sepolto in una tomba con disegnata una scacchiera. E proprio nel paesino della Valcuvia domenica prossima verrà celebrata la figura del campione scomparso il 14 febbraio 1981 con una sfida a distanza fra le due associazioni a lui dedicate, una di Cocquio e l’altra di Venezia. Sarà possibile seguire le mosse di cavalli e regine, che verranno trasmesse in tempo reale sui social.

Nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 febbraio in Nuova Zelanda prende il via la finale di Prada Cup, la competizione di vela che determina lo sfidante ufficiale della America’s Cup. In gara anche Luna Rossa, la barca italiana dell’armatore Patrizio Bertelli che può contare anche sulla collaborazione di un ingegnere varesino. Fabrizio Marabini, 55 anni, è alla sua settima esperienza in America’s Cup, ha vinto l’edizione 2017 con New Zealand e oggi, lavorando da Varese, si occupa di una serie di valutazioni per il team di Luna Rossa. Su VareseNews una lunga intervista raccolta da Damiano Franzetti

