Positivo al covid-19, fermato in auto dai carabinieri a Cunardo

Nel corso di un posto di controllo lungo la s.p. 43 a Cunardo, ieri mattina, domenica i carabinieri di Marchirolo hanno intimato l’alt ad un’utilitaria condotta da un 30enne residente in val Marchirolo.

L’uomo si era messo alla guida nonostante la sua positività al Covid 19 riscontrata dal tampone a cui si era sottoposto. I militari hanno potuto accertato immediatamente attraverso l’elenco aggiornato in cui sono riportate le persone ancora positive e per le quali è vietato ogni spostamento al di fuori della propria abitazione. Per lui è scattala la denuncia per la violazione della norma sul contenimento della diffusione del Coronavirus.

I carabinieri di Cuvio invece, qualche giorno fa, hanno sanzionato il titolare di un esercizio pubblico della Valcuvia, all’interno del quale erano stati sorpresi alcuni avventori intenti a consumare bevande seduti ai tavoli. In questo caso, oltre alla sanzione pecuniaria, è stata applicata la misura accessoria della sospensione dell’attività per 5 giorni.