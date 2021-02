Quaranta contagi nelle scuole di Viggiù, sospesi i servizi mensa e doposcuola

I dati sulla diffusione del contagio in provincia di Varese sono stabili o addirittura in leggera diminuzione in provincia di Varese ma ci sono situazioni che costringono a tenere alta l’attenzione.

È il caso di Viggiù dove nelle scorse ore il sindaco Emanuela Quintiglio ha chiesto di alzare il livello di guardia dopo la comunicazione di ATS su una quarantina di casi di coronavirus emersi tra bambini e insegnanti nelle scuole primarie di Baraggia e di Viggiù.

In paese, secondo l’ultima segnalazione, sono 49 i cittadini positivi al virus e su indicazione di ATS Insubria entrambe le scuole sono state, pertanto, sottoposte a sanificazione e settimana prossima sono stati sospesi i servizi mensa, i rientri pomeridiani ed il doposcuola.

«Duole constatare – ha detto la prima cittadina Quintiglio – come, malgrado la pericolosità del Virus sia ormai arcinota, aumentano gli atteggiamenti irresponsabili di alcuni cittadini che ancora faticano a rispettare le regole trascorrendo imperterriti ore in gruppo a “socializzare” nelle vicinanze gli esercizi commerciali incuranti di sanzioni e richiami delle Forze dell’Ordine. La guerra al virus non si può vincere solo a suon di multe è indispensabile la collaborazione di ciascun cittadino, specie per poter riprendere a frequentare in sicurezza bar e ristoranti».