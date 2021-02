Sei Rotary e due esperte per approfondire il cyberbullismo

“Dai banchi di scuola alle aule dei tribunali – bullismo, cyberbullismo e rischi connessi alle tecnologie” è il primo libro delle varesine Cristina Mastronardi, psicologa, e Lidia Maria Muser, avvocato penalista del foro di Varese.

Il volume è destinato a genitori, insegnanti e caregivers e in ogni caso a chi vuole addentrarsi meglio nel capire il fenomeno del bullismo 2.0 con l’aiuto di due esperte.

« Le autrici guidano il lettore nella comprensione dettagliata di un fenomeno complesso, multisfaccettato e trasversale a diversi ambiti di competenza – Spiega, nella prefazione, Isabel Fernandez, psicologa, delegata nazionale al Consiglio d’Europa per gli interventi di supporto psicologico in caso di disastri collettivi – La prima parte è dedicata agli aspetti psicologici e fornisce la chiave di lettura per orientarci nel mare magnum del bullismo offrendoci una visione approfondita di quanto accade sia alla vittima che al bullo. La seconda metà del libro aiuta il lettore a dipanarsi tra le possibili conseguenze legali consegnando gli strumenti per comprendere da un punto di vista giuridico l’inquadramento di tale fenomeno».

Il libro, che attende ancora di essere presentato a causa della pandemia, è edito grazie al contributo dei Rotary Alto Verbano, Varese Verbano, Locarno, Sesto Calende Angera, Borgomanero-Arona, Pallanza Stresa. «Con la dottoressa Mastronardi e la dottoressa Muser abbiamo visitato le scuole del territorio organizzando conferenze e durante gli incontri sia i genitori che i ragazzi hanno dimostrato molto interesse – spiega Enrico Maranzana presidente del rotary club Laveno Luino Alto Verbano – per questo ho chiesto loro di scrivere questo libro. e di questo ringrazio anche i presidenti dei Rotary Cub che hanno condiviso il progetto».