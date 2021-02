Rovera e Marciello vicini al podio nelle “4 Ore” del Dubai

Sesto posto per Alessio Rovera al sabato, quarto per Raffaele Marciello alla domenica. Dal Dubai rimbalzano buoni risultati per i piloti (più o meno) varesotti impegnati nelle Asian Le Mans Series, un campionato di alto livello che vede in pista sia le vetture prototipo sia le gran turismo, articolato su quattro gare nell’arco di due weekend.

Un po’ per la sua natura, un po’ per il rischio cancellazione di altri eventi, un po’ per la presenza di alcuni team di altissimo livello, le gare di Dubai hanno visto sulla griglia di partenza diverse stelle del motorismo mondiale a partire da alcuni piloti già visti in Formula Uno come Giancarlo Fisichella o Stoffel Vandoorne. In questo contesto Rovera, che era un esordiente assoluto, si è espresso molto bene a bordo della Ferrari 488 GT3 del team Formula Racing; conferma anche per Marciello – italo-svizzero che ha licenza varesina – impegnato sulla Mercedes Amg del team Hub AutoRacing.

In Dubai Rovera – convocato all’ultimo momento – ha condotto la sua Ferrari negli stint centrali delle due prove: in Gara1 il varesino ha recuperato diverse posizioni contribuendo al sesto posto finale (di classe; il 19° assoluto) della vettura numero 60 condivisa con i danesi Laursen e Nielsen. La 488 GT3 del team Formula Racing è stata tra l’altro la migliore tra le vetture del Cavallino Rampante, apparse penalizzate dal balance of performance rispetto alle altre marche. Lontana dalle posizioni di testa invece la Mercedes di Marciello (con Marcos Gomes e Liam Talbot). Vittoria assoluta per il team G-Drive con la Aurus-Gibson affidata al cinese Ye e agli austriaci Habsburg e Binder; nella classe GT successo invece per la Porsche del team Precote Herberth Motorsport di Ralf Bohn e di Alfred e Robert Renauer.

Domenica le “posizioni” dei due varesini sono risultate invertite: la Ferrari numero 60 ha dovuto accontentarsi di una gara nelle retrovie a causa di un contatto in avvio che ha coinvolto Laursen, anche penalizzato con un drive throguh. Rovera e Nielsen hanno recuperato qualche posizione ma alla fine il risultato è stato il 16° posto. La Mercedes di Marciello invece ha lottato ai piani alti terminando la prova a ridosso del podio, in quarta posizione nella prova vinta tra le GT dalla Porsche della GPX Racing di Julien Andlauer, Axcil Jefferies e Alain Ferte. A livello assoluto secondo successo del team G-Drive con Ye, Habsburg e Binder.

Ora team, piloti e vetture si sposteranno ad Abu Dhabi dove nel prossimo fine settimana verranno disputate altre due gare, entrambe sulla distanza delle 4 Ore, al termine delle quali saranno proclamati i vincitori delle Series organizzate dalla ACO, la stessa struttura che si occupa della 24 Ore di Le Mans.