Sci, stop agli impianti, Pellicini: “La montagna merita rispetto, non Speranza…”

«Ieri, con un provvedimento emanato incredibilmente all’ultimo secondo, il ministro della salute ha rinviato al 5 marzo l’apertura degli impianti sciistici fissata per oggi, lasciando attoniti gli operatori turistici della montagna, gli albergatori e tante famiglie che avevano prenotato e pagato gli abbonamenti».

Ha i toni decisamente critici la presa di posizione di Andrea Pellicini, Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia di Varese sull’argomento che infiamma le cronache politiche nazionali.

Un pensiero che il consigliere di minoranza in consiglio a Luino declina a livello locale.

«Anche la nostra Forcora rimarrà purtroppo chiusa. Ma è possibile non avere un minimo di riguardo per migliaia di imprenditori? C’era bisogno di aspettare la sera del giorno prima per distruggere le aspettative di lavorare e il desiderio legittimo di ripartire di tante persone? La montagna merita rispetto, non di Speranza», conclude il Coordinatore Provinciale FDI Varese