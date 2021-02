Si è spento a 89 anni don Eligio Genoni, ex-parroco di Olgiate Olona

Olgiate Olona perde una importante figura spirituale di riferimento. Si è spento don Eligio Genoni, parroco del paese della valle Olona dal 1989 al 2008. Era nato a Busto Arsizio 89 anni fa.

Così lo saluta la Comunità Pastorale San Gregorio Magno di Olgiate: «La nostra Comunità Pastorale e in particolare i fedeli della parrocchia Stanti Stefano e Lorenzo, innalzano suppliche e preghiere a Dio per l’anima del loro amato pastore, chiamato oggi a celebrare la liturgia celeste». Decine i messaggi di fedeli che hanno ricordato i momenti di crescita spirituale che ha favorito in molti di loro.

Anche l’amministrazione lo ricorda attraverso un post su facebook: «In Paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri, e ti conducano nella santa Gerusalemme».