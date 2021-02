Soccorso un escursionista all’Alpe Cuseglio

Soccorso Alpino e Vigili del fuoco in azione questa mattina all’Alpe Cuseglio in Valganna per soccorso persona. Nel corso di un’escursione un uomo è caduto. I soccorritori si sono mossi a piedi per raggiungere l’infortunato, un uomo di circa 50 anni, che è stato portato a valle e consegnato al 118. Per lui la frattura della tibia e il trasporto in codice verde all’ospedale di Varese.