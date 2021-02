Stefano Volpe selezionato al Premio Vittorio Sgarbi

Lo scultore Stefano Volpe di Malnate sarà tra i cento artisti che esporranno alla prima edizione del Premio Vittorio Sgarbi, che si terrà a Ferrara nel mese di ottobre. Tra le migliaia di partecipazioni la scultura Maiestatis Thuja, un’opera in legno di Thuja con inserti in rame e foglia oro, ha guadagnato il favore del critico d’arte ed è stata selezionata per l’esposizione.

Cinquantaquattro anni, Stefano Volpe da anni porta avanti una ricerca artistica con opere che rappresentano il rapporto primordiale dell’uomo con gli alberi, una relazione in cui l’uomo non prevarica, è in simbiosi con gli alberi della foresta dove la convivenza rispettosa deve la riconoscenza vitale senza prevaricazioni, proprio come dice il Sgarbi “amo l’arte con infinita tenerezza” e, come aggiunge lo scultore “come sostegno alla vita”.

«Amo gli alberi perché sono anarchici, non fanno male a nessuno e crescono dove vogliono» risponde l’artista a chi gli domanda perché ama rappresentare nelle sue opere gli alberi.

Il Premio Vittorio Sgarbi è un evento voluto dal critico e dedicato agli artisti contemporanei, organizzato da EA EFFETTO ARTE. Lo scopo è quello di promuovere e sostenere l’arte dei nostri giorni nelle diverse sezioni della pittura, scultura e fotografia.