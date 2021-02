Storie di evasione e creatività di primavera nel weekend dei bambini

Caldo e soleggiato, con la sola eccezione di qualche velatura nella giornata di domenica, quest’ultimo weekend del mese, dal 26 al 28 febbraio, sembra l’ideale per qualche passeggiata all’aperto in famiglia, avendo sempre cura di evitare i luoghi più frequentati per prevenire assembramenti (come da regole per i bambini in zona gialla).

L’anticipo di primavera di questi giorni ispira laboratori e sfide di natura, ma non mancano spunti d’arte e storie di evasione e di amicizia da condividere insieme, genitori e figli.

SFIDE E LABORATORI

Varese: secondo appuntamento sabato su Zoom con i nuovi laboratori online per bambini di Collezione Panza Kids. Questa volta ai piccoli artisti sarà proposto di allestire un piccolo museo, ispirati da un tour virtuale della Villa, testimonianza del gusto del collezionista di Biumo noto in tutto il mondo > I dettagli

Tradate: inizia a fare caldo, la natura si risveglia e con lei anche insetti e piccoli animali da difendere per tutelare la biodiversità, anche nel giardino di casa. Come? Costruendo per loro dei bug hotel, cioè piccole casette per insetti. Coccinelle, farfalle, api solitarie, coleotteri o ragni: ciascuno ha le sue esigenze “architettoniche” e il Parco Pineta propone online cinque diversi laboratori per costruire, genitori e figli insieme, diverse casette, una per ogni specie di insetto > Leggi qui

Lipu: si intitola “Piccole case per piccoli animali” il laboratorio online per bambini in età scolare proposto dalla Lipu per sabato mattina > Come partecipare

Besozzo: nasce dall’idea di Elisabetta Ferrari Connecting-Kids, la piattaforma online che permette ai piccoli di lingua italiana ne mondo di incontrarsi per approfondire, divertendosi, passioni e interessi con docenti esperti. In arrivo gli Antichi Egizi > Scopri di più

STORIE

Marchirolo: sabato mattina Nati per leggere propone Lombardia propone ai bambini della Biblioteca un nuovo appuntamento online per #piccolilettoriforti con la lettura a voce alta e condivisa di “Vado via!”, il libro scritto dalla narratrice varesina Betty Colombo > Come partecipare

Besozzo: proiettata verso San Valentino la nuova favola raccontata con l’arte della nonna (ed ex docente) Angela Fiegna che ha scelto di condividere con i piccoli lettori di VareseNews alcune storie originali, scritte da lei, e illustrate dalle opere dei grandi artisti. Per ogni autore una favola diversa, per avvicinare i bambini alla storia dell’arte. L’ultima l’abbiamo appena pubblicata: si intitola “Chagall innamorato” > Leggi qui

Mamma scegliamo un libro?: la nostra rubrica di recensioni di libri per bambini e ragazzi a cura della libraia e scrittrice Laura Orsolini che questa settimana consiglia a bambini un originale albo illustrato sul bello dell’amicizia, litigate incluse e ai ragazzi un’avventura incantata che è un romanzo d’esordio scoppiettante, con una cooprotagonista incredibilmente sul pezzo > Scopri di più

FOTOGRAFIA

Varese e provincia: sono almeno quattro i progetti di #citizenscience in corso e cui possono partecipare anche i #bambini, straordinari osservatori di natura. Basta armarli di un dispositivo per fotografare. Cosa? Farfalle, Scoiattoli, Tracce di ungulati, Uccelli > Tutte le iniziative

Varese: il contest fotografico “L’Africa d’Italia” è la prima tappa della prima edizione varesina del Festival Ubuntu. La partecipazione è aperta a tutti, fotografi esperti o alle prime armi di ogni età, libera e gratuita. Gli scatti devono essere inviati entro il 15 marzo > Leggi l’articolo

MAMMA E PAPA’

Per tutti: Filosofia, arte e musica, ma anche challenge e profumi di Armenia per questo weekend di fine febbraio > Cosa fare nel weekend