Allestire un piccolo museo, ispirati dalla Collezione Panza

Ispirato da un tour virtuale nel gusto eccezionale di Giuseppe Panza nell’allestire la sua personalissima e originale collezione d’arte, si svolgerà sabato 27 febbraio alle ore 15 un nuovo laboratorio d’arte e creatività promosso da Collezione Panza Kids. Un’attività rivolta ai bambini che avranno così l’occasione di abbandonarsi ad un viaggio immersivo nell’arte per creare poi ciascuno il proprio capolavoro.

“Allestiamo” è il titolo dell’evento che partirà dall’osservazione di un accostamento originale all’interno di Villa Panza: cos’hanno in comune una scultura africana, un mobile rinascimentale e un quadro monocromo di un artista americano contemporaneo? Il collezionista di Biumo, nell’allestire il suo prezioso museo, li ha voluti l’uno accanto all’altro, con un gusto eccezionale da cui prendere ispirazione per allestire ciascuno il proprio piccolo museo.

L’evento si svolgerà online e per partecipare saranno necessari: un cartoncino bristol formato A3 bianco (circa 45x30cm – possibilmente questa base sarebbe utile fosse più spessa di un foglio normale di carta da stampante), carte varie di recupero di vari spessori, grammature e colori, colori (matite, pennarelli o pastelli a cera), carta stagnola; colla stick o vinilica con pennello, matita, forbici, righello o squadra.

L’iniziativa, organizzata da LaborArs, è indicata per bambini dai 4 anni in su e si tengono sulla piattaforma ZOOM.

All’acquisto del biglietto verrà inviata una mail con il link per accedere all’incontro e i dettali necessari per partecipare.

Per informazioni: faibiumo@fondoambiente.it.

L’appuntamento successivo con Collezione Panza kids sarà sabato 13 marzo alle ore 15 con “Monocromi…che passione”.