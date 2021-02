Challenge, musica e profumi d’Armenia per il weekend

Venerdì VareseNews sarà nuovamente in tour in uno dei paesi più suggestivi del Lago di Varese. I nostri inviati saranno a Cazzago Brabbia per incontrare i nostri abbonati e raccontare le sue bellezze. Prosegue nel weekend Filosofarti con gli incontri online e domenica nuovo appuntamento con l’arte in diretta Facebook con il Museo Maga e Archeologistics. Domenica sera si parla e si canta con Solevoci Sunday Live.

VARESENEWS IN TOUR

CAZZAGO BRABBIA – Il tour di +VareseNews continua: tappa a Cazzago Brabbia. Venerdì 26 febbraio siamo nella “piccola perla sul lago di Varese” per incontrare i nostri abbonati, i suoi abitanti e raccontare le sue bellezze. Ecco le sue dirette – Leggi l’articolo

EVENTI

GALLARATE – Dall’arte a Husserl e Hannah Arendt: gli incontri di Filosofarti nell’ultimo weekend di febbraio. Gli appuntamenti di venerdì, sabato e domenica del festival Filosofarti di Gallarate. Gli incontri sono tutti online – Leggi l’articolo

BIBLIOTECHE IN TOUR – Trenta libri in 360 giorni, la Reading challenge delle biblioteche Valli dei Mulini. Una simpatica sfida di lettura che accompagnerà i lettori e le lettrici più accaniti per tutto il 2021 – Leggi l’articolo

GORNATE OLONA – Gornate Olona, chi scatterà le foto più belle del paese? La Pro loco di Gornate Olona invita i cittadini a fotografare gli angoli più caratteristici del paese, così da poter selezionare i 12 scatti migliori per il calendario del 2022 – Leggi l’articolo

SVARIONE – Lo Rollit: è tornato lo Svarione degli anelli, con la parodia dello Hobbit. Della saga originale restano Fabio e Shella, cioè Ganjalf e Lexotan: ma hanno trovato chi ha raccolto la loro eredità – Leggi l’articolo

COMABBIO – Comabbio racconta l’Armenia, da un viaggio nasce un ciclo di conferenze. Dal desiderio di Giusy Tunici di raccontare il suo viaggio nel Paese caucasico nasce un ciclo di incontri e conferenze che analizzeranno molti aspetti della cultura armena con ospiti di rilievo – Leggi l’articolo

VARESE – “Ta sa regordat?”: un libro “social” per ricordare Casbeno. Appello ai residenti per mandare racconti e fotografie entro giugno. Il volume stampato entro l’anno – Leggi l’articolo

MUSICA

NUOVE USCITE – La vita e la carriera di Lucio Dalla in un libro di Assante e Castaldo. La prima grande biografia di uno dei più importanti cantautori della musica italiana, nel cinquantesimo anniversario della canzone 4 marzo 1943 – Leggi l’articolo

MUSICA – Solevoci Sunday Live, domenica sera si parla e si canta. Il programma di dirette streaming della domenica sera alle 21, a cura del team di Solevoci. – Leggi l’articolo

MUSICA – Due domeniche a tutto rock da iCom Hub a Turate. La musica live da iCom Hub non finisce: domenica 28 febbraio tributo ai Rolling Stones e domenica 7 marzo tributo a Ligabue eredità – Leggi l’articolo

ARTE

GALLARATE – La vita e l’opera di Paul Cézanne in diretta Facebook. Nuovo appuntamento del Museo Maga dedicato agli Impressionisti – Leggi l’articolo

SACRO MONTE VARESE – Arte e storia del Sacro Monte di Varese svelati da Archeologistics in due appuntamenti on line. Il 21 e il 28 febbraio si terrà un viaggio digitale dedicato all’intero complesso devozionale dal santuario, dalle quattrodici cappelle alla cripta – Leggi l’articolo

I NOSTRI PODCAST SU UN ANNO DI PANDEMIA

PUNTATA 1 – Kronos e Kairòs: in autunno Varese è travolta dal virus. La seconda puntata del nostro viaggio nella memoria del 2020 ci porta nelle corsie degli ospedali in autunno, quando le due aziende si trovano a dover ricoverare a un ritmo impensabile – Ascolta il podcast

PUNTATA 2 – Un anno dal virus che ha stravolto le nostre vite, “Kronos e Kairòs: ricordi di una pandemia”. Il lungo e difficile anno che ci siamo lasciati alle spalle ha segnato solchi profondi in ciascuno di noi. Nella prima puntata raccogliamo suggestioni e riflessioni di medici e infermieri travolti dal virus la scorsa primavera – Ascolta il podcast

Foto di archivio e da Pixabay