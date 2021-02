Un mese di lavori in centro a Malnate, cambia la viabilità

Da lunedì 1 marzo inizieranno i lavori di rifacimento del tratto di fognatura compreso fra Piazza Libertà e Viale Vittorie ai civici 3 – 5 a Malnate. “Tale tratto di strada resterà inevitabilmente chiuso al traffico veicolare per tutta la durata dei lavori che si ipotizza -spiega l’amminsitrazione- salvo imprevisti e/o maltempo per il 30 marzo 2021”.

A tal fine verranno predisposte diverse limitazioni e provvedimenti per il traffico nell’area. Nello specifico:

Area di Cantiere:

– L’area di cantiere interesserà la parte Est di Piazza Libertà e Viale delle Vittorie dal civico 1 al civico 11.

– Sull’area di cantiere sarà interdetto SEMPRE il traffico veicolare ad eccezione della possibilità per i residenti dei civici interessati di accedere ai propri parcheggi di pertinenza tra le ore 18 e le ore 7 (orari di chiusura del cantiere).

– Tra le ore 7 e le ore 18 sarà INTERDETTA la possibilità di transito veicolare anche ai residenti, ed anche al solo fine di uscire dai parcheggi di pertinenza con la propria Autovettura.

– Il transito pedonale (LIMITATO AI RESIDENTI) sarà sempre consentito

Aree di Sosta:

– I residenti dei civici di Viale delle Vittorie interessati dalla chiusura sono invitati, per quanto concerne le ore diurne, ad utilizzare i parcheggi siti in Via Marconi strada, Via Marconi supermercato Coop e Via G. Brusa.

– Su tutte le aree indicate e per tutto il periodo della cantierizzazione dell’area sarà sospeso il disco orario.

– I residenti dei civici interessati dalla chiusura potranno accedere ai propri parcheggi di pertinenza tra le 18 e le 7. Tra le 7 e le 18 l’accesso ai parcheggi sarà interdetto in entrata e in uscita

– I residenti dei civici 13 e 15 di Viale delle Vittorie avranno libero accessoai loro parcheggi di pertinenza tutto il giorno senza possibilità di accesso da Piazza Libertà

– Il parcheggio della struttura ASST (Consultorio) di Piazza Libertà, RISERVATO ALLE SOLE persone diversamente abili, sarà accessibile solo da Via Virgilio

Viabilità alternativa:

– L’accesso a Via primo Maggio e Via Virgilio non sarà consentito da Piazza LIbertà

– Via Primo Maggio in direzione Cagno / Cantello / Svizzera sarà accessibile solo da Viale delle Vittorie utilizzando Via Monte Rosa e Via Monte Bianco

– Per tutta la durata della cantierizzazione dell’area, su Via Monte Bianco e via Monte Rosa vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata

– L’accesso a Via Don Minzoni non sarà possibile da Piazza Libertà, ma potrà avvenire solo attraverso Via Virgilio

– L’uscita da Via Virgilio sarà possibile solo attraverso Via Don Minzoni