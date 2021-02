Un’aquila e un airone a tu per tu nei cieli del Varesotto

A immortalare questo bell’esemplare di aquila anatraia maggiore (clanga clanga) è stato Alessandro Avigni, che ha poi condiviso i suoi scatti sul nostro gruppo Facebook “Oggi nel Varesotto“.

Galleria fotografica Un'aquila nei cieli del Varesotto 4 di 4

Il rapace sembra essersi stanziato nei pressi della Palude Brabbia ormai da alcuni giorni. Mercoledì 17 febbraio, Alessandro è riuscito a catturare anche alcuni momenti in cui l’aquila ha interagito con altri abitanti dei nostri cieli.

L’aquila anatraia maggiore trova il suo habitat nei boschi umidi della cinta boreale euroasiatica che va dall’Europa centro-orientale fino alle coste della Manciuria. È una specie migratrice, e solitamente trascorre l’inverno nelle zone dell’Africa settentrionale e orientale, Medio Oriente e Asia meridionale. Con l’arrivo della stagione fredda, alcuni esemplari si spostano anche in Europa meridionale, per la precisione: Spagna, Francia, Grecia, Balcani e Italia.

Questa specie deve il suo nome alle sue prede preferite: uccelli acquatici come folaghe e, appunto, anatre. Non è però un animale schizzinoso, e non disgusta roditori, anfibi, rettili, insetti e all’occasione anche resti di animali già morti.