Uyba, domenica c’è Cuneo: test importante in vista della Champions

Ultima gara casalinga di regular season per la Unet e-work Busto Arsizio che domenica 21 febbraio alla e-work Arena ospiterà le piemontesi della Bosca San Bernardo di Cuneo e che sarà poi impegnata in due trasferte per chiudere questa fase di campionato. Domenica 28 a Novara (ultima partita del calendario ufficiale) e il 6 marzo a Cremona con Casalmaggiore (per il recupero della gara saltata causa Covid).

Una partita importante, quella contro le piemontesi che arriva dopo la bella e convincente vittoria contro Monza, ma soprattutto in un periodo dove la Uyba si è ritrovata, è tornata a vincere con grande regolarità e ora punta al tentativo di scalare la classifica per agganciare il quarto posto. Dall’altra parte della rete le ragazze di coach Pistola (ex allenatore della Sab Legnano in A1), che arrivano da una settimana che le ha viste perdere contro Scandicci e contro Perugia. A Busto quindi cercheranno in tutti i modi di tornare a conquistare punti.

Le piemontesi dovrebbero calcare il taraflex del palazzetto bustocco con la regia di Signorile in diagonale con l’ex biancorossa Erblira Bici, al centro Candi e Zakchaiou, in banda Ungureanu in coppia con Giovannini, libero Giorgia Zannoni. Assenti per infortunio l’altra ex Alice Degradi e la schiacciatrice dominicana Massiel Matos.

Dopo la partita contro Cuneo, Gennari e compagne dovranno però subito concentrarsi sui quarti di finale di Champions che le vedranno impegnate contro la formazione turca dell’Eczacibasi, il 25 febbraio a Busto e il 4 marzo a Istanbul.

A presentare il match di domenica, la capitana Alessia Gennari (in alto; foto Marini/Volleybusto) che conferma la voglia di scalare ulteriori posizioni in classifica: «Giochiamo ancora in casa e per noi è un vantaggio, ma anche contro Cuneo mi aspetto una partita tosta, perché è una buona squadra che all’andata ci ha messo in difficoltà, arriva da due sconfitte nell’ultima settimana e vorrà riscattarsi. Noi siamo con il morale alto per le vittorie contro Chieri e Monza, vogliamo provare a scalare ancora la classifica e ci vogliamo preparare bene per la Champions di settimana prossima».

Unet e-work Busto Arsizio – Bosca San Bernardo Cuneo

Unet e-work Busto Arsizio: 1 Poulter, 3 Olivotto, 6 Gennari, 7 Bonelli, 8 Gray, 9 Leonardi (L), 11 Mingardi, 12 Piccinini, 13 Cucco, 15 Stevanovic, 17 Escamilla, 18 Bulovic, 23 Herrera Blanco. All. Musso.

Bosca San Bernardo Cuneo: 1 Bici, 5 Turco, 6 Giovannini, 8 Candi, 12 Fava, 13 Signorile, 14 Stijepic, 15 Zannoni (L), 16 Zakchaiou, 19 Ungureanu, 20 Gay. All.

Arbitri: Cappello e Tanasi