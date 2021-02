Vandali distruggono le luci del faro di Besozzo

Le luci che illuminavano il faro di Besozzo coi colori della bandiera italiana sono state danneggiate.

Galleria fotografica Luci danneggiate al faro di Besozzo 3 di 3

A segnalare l’operato dei vandali è stato il sindaco Riccardo Del Torchio con un post nel gruppo Facebook “Sei di Besozzo se…”.

«Vorrei solo dire – ha commentato il sindaco – ai teppisti che hanno vandalizzato le luci con cui illuminavamo il faro coi colori della nostra bandiera che non sono degni di far parte della nostra comunità. Stiamo analizzando le immagini delle telecamere, con la speranza di poterli identificare e punire per quello che hanno fatto».