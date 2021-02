Vanni e Lorenzo Maran, i fratelli valcuviani che al “Laghi” non mancano mai

«Ritorna il Rally internazionale dei Laghi e non potevamo non essere della partita». I fratelli Maran, meglio conosciuti nell’ambiente motoristico come “MaranX2”, si presenteranno per la diciassettesima volta alla gara di casa. “Di casa” per davvero, perché il cuore pulsante della gara girerà nelle valli dove Vanni e Lorenzo hanno le loro attività, il “Blubar” di Casalzuigno e il “Rebelot” di Mesenzana. Va ricordato che il binomio vanta anche una vittoria assoluta al “Laghi” nel 2007 su Renault Clio Williams di classe A7. L’intervista ai due fratelli valcuviani è stata autoprodotta dall’equipaggio e realizzata dal “Teo”.

Come arrivate a questo appuntamento di inizio stagione ?

«Avevamo preparato una gara test al Rally del Carnevale in Versilia ma dopo i primi ottimi scrach sulle prove un banale sensore ha ammutolito il motore della nostra Punto S1600. Un vero peccato perché la gara serviva per togliere un po’ di ruggine dopo un anno passato senza troppi chilometri in prova speciale».

Vanni come ti senti alla vigilia della tua gara?

«La gara di casa è sempre un momento particolare e ci arriviamo da detentori della vittoria di S1600 per un battito di ciglia sull’ultima speciale nel 2019. Attorno a noi c’è sempre molta aspettativa da parte di amici, addetti ai lavori e sponsor».

Cosa vuol dire per Voi correre a poste chiuse?

«A differenza del calcio, tennis o basket dove il pubblico è rumoroso, in auto con il casco e l’interfono hai la percezione del motore e delle note puntuali del navigatore. Sicuramente mancheranno gli amici sulle PS ma in verità non ci si può permettere distrazioni».

Quest’anno per regolamento il chilometraggio sarà di soli 60 chilometri e due diverse speciali; mancherà quindi il Cuvignone, una prova che Vi ha sempre visto protagonisti. Senza svelare tattiche quale tratto ritenete più adatto al vostro stile di guida e alla Punto S1600?

«Valganna sicuramente, perché incomincia “stretta” nel sottobosco di Cuasso e dallo scollinamento è molto veloce, con continui cambi di ritmo e una discesa impegnativa con traiettorie insidiose».

A meno di repentini cambi di meteo, il tempo dovrebbe essere bello e non troppo freddo. Quanto conterà la scelta delle gomme?

«Sicuramente le temperature del mattino alle 8.00 ci imporranno una scelta conservativa ma dovremo stare attenti a non mandarle in crisi a fine prova. Questo soprattutto sulla più lunga Valganna».

GRAZIE A – L’equipaggio MaranX2 approfitta per ringraziare tutti gli sponsor: Ister, BA.Di distribuzione bevande, Arte Caffè, Rebelot ,Blubar, Elettrica Effe Emme, Brunello Concept Food, 2P, BM Soluzioni Informatiche, Il Giardiniere di Caravate e la scuderia NewTurboMark. «Senza di loro sarebbe impossibile mettere insieme forze e budget per un evento cosi importante e li ringraziamo soprattutto per il sostegno in questo periodo contingente cosi difficile».

