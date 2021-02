In viale Valganna con strumenti per scassinare, 49enne denunciato a Varese

Girava nella zona di viale Valganna in auto e nell’auto la polizia ha scovato grimaldelli e altri strumenti per scassinare porte. Per questo è finito nei guai un cittadino serbo di 49 anni, denunciato.

È successo nel pomeriggio di sabato, quando la Squadra Volante di Varese – impegnata in controlli sensibili in seguito all’aumento di episodi di furti negli appartamenti – ha notato un’autovettura che, con fare sospetto, procedeva a bassa velocità nelle vie limitrofe a viale Valganna.

Al momento del controllo è risultato che il conducente, un cittadino serbo di anni 49, aveva diversi precedenti di polizia. All’interno del veicolo sono stati trovati diversi strumenti atti allo scasso.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e il quarantanovenne è stato denunciato a piede libero.