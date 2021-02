“Vorrei vedere i cavalli”: alla scuola Verga di Calcinate, il desiderio diventa realtà

«Nella nostra scuola c’è una certa metodicità, una routine di tutti i giorni e della settimana.

Ma prima di mettersi all’opera noi maestre siamo solite ascoltare i nostri bambini, cogliere le loro emozioni, esigenze o sogni.

Può capitare per mille svariate ragioni che i bimbi esprimano la loro felicità nel ritrovarsi a scuola, oppure il contrario. Oggi una bimba non voleva restare a scuola. Frignando, accoccolata tra le braccia della maestra ha espresso un desiderio : vedere i cavalli.

C’è il sole, dopo un week-end di pioggia, perciò perché non assecondare questa richiesta?»

Le maestre della scuola dell’infanzia Verga di Calcinate del Pesce a Varese raccontano attimi di quotidiana normalità, in classe e fuori. Momenti che si rinnovano carichi di emozione e allegria nonostante le difficoltà.

Spesso le uscite nascono così, da un desiderio, un gioco, un’idea.