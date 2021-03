“4 colpi alla ‘ndrangheta”, un video incontro su agromafie e caporalato

“Le mafie nel piatto: agromafie e caporalato” è il titolo del terzo incontro della rassegna “4 colpi alla ‘ndrangheta 2021”, organizzata dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” e dall’Arci di Como.

Il video incontro è in programma giovedì 4 marzo alle 21, sulla piattaforma Zoom. Durante l’incontro si discuterà di agromafie, ovvero di illegalità criminale nella produzione agricola, accanto al tema del caporalato, sempre nel settore agricolo.

Interverrà Marco Omizzolo, sociologo, autore del libro “Sotto padrone. Uomini, donne e caporali nell’agromafia italiana”. L’incontro sarà moderato da Giuseppe Muti, ricercatore in Geografia all’Università dell’Insubria e redattore di www.stampoantimafioso.it.

Il libro di Marco Omizzolo è un viaggio nel cuore delle agromafie, tra caporali che lucrano sul lavoro di donne e uomini, spesso stranieri, sfruttati nelle serre italiane. Braccianti indotti ad assumere sostanze dopanti per lavorare come schiavi. Ragazzi che muoiono – letteralmente – di fatica. Donne che ogni giorno subiscono ricatti e violenze sessuali.

Un sistema pervasivo e predatorio che spinge alcuni lavoratori a suicidarsi, mentre padroni e padrini si spartiscono un bottino di circa 25 miliardi di euro l’anno. Un viaggio, quello di Omizzolo, condotto da infiltrato tra i braccianti indiani nell’Agro Pontino e proseguito fino alla regione indiana del Punjab, sulle tracce di un trafficante di esseri umani. Un viaggio che parte dall’osservazione per arrivare alla mobilitazione: scioperi, manifestazioni, denunce per rovesciare un sistema che si può sconfiggere.

Marco Omizzolo è responsabile scientifico di In Migrazione, presidente del centro studi Tempi Moderni e ricercatore Eurispes. Collabora con il master “Immigrazione. Fenomeni migratori e trasformazioni sociali” della Ca’ Foscari di Venezia, con il corso “Tutela dei diritti dei migranti” dell’Università di Pisa e, come giornalista, con varie redazioni italiane (Il Manifesto, L’Eurispes, Articolo 21, L’Espresso). Nel 2019 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per la sua coraggiosa opera in difesa della legalità attraverso il contrasto al fenomeno del caporalato. Ha vissuto sotto vigilanza da parte delle forze dell’ordine per via delle numerose minacce subite per la sua attività di ricerca e mobilitazione.

L’incontro del 4 marzo è inserito nell’ambito del progetto Como futuribile, di Arci Como, Auser Como, Legambiente Como e L’isola che c’è (con il contributo di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017 finanziato con le risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e di Regione Lombardia), a cui hanno aderito altri sodalizi, tra cui il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”. Il progetto ha per tema la ‘sostenibilità’, che si articola anche attraverso giustizia e legalità.

La rassegna ha ottenuto il patrocinio dei Comuni di Alzate Brianza, Cabiate, Carugo, Inverigo, Lurago d’Erba e Mariano Comense.

Per seguire l’incontro collegarsi alla piattaforma Zoom al seguente link: https://us02web.zoom.us/j/ 83788753405?pwd= Z2JWZkdXTU5QbFV6T2dXbWJRYUVndz 09

I link di accesso a Zoom per partecipare saranno pubblicati anche sulle pagine web:

www.arcicomo.it

www.circoloambiente.org

www.ecoinformazioni.com

Gli incontri saranno trasmessi in diretta sulle pagine facebook di Arci Como, Circolo Ambiente Ilaria Alpi e ecoinformazioni.