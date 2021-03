Al via i lavori per la realizzazione del nuovo parco di via Menotti

A Venegono Inferiore sono entrati nel vivo i lavori di realizzazione del nuovo parco pubblico di via Menotti nello spazio verde dell’esistente tensostruttura dell’area feste che rimarrà all’interno del parco.

Il progetto, che era uno dei punti della campagna elettorale della lista di Mattia Premazzi, costituisce un’opera di compensazione socio-ambientale legata alla costruzione da parte di BricoMan del centro commerciale sulla statale Varesina. La convenzione, stipulata tra il Comune di Venegono Inferiore e l’operatore, prevede un intervento di circa 250 mila euro che sono stati destinati alla riqualificazione dell’area verde a favore della comunità.

Il parco sarà interamente recintato e sorvegliato grazie ad alcune telecamere di sicurezza che saranno installate all’interno dell’area. Nella parte verso il seminario arcivescovile verrà realizzato un campetto polisportivo dedicato a basket e calcetto, mentre nell’anello centrale sarà presente “l’anello di Monza”, uno skate e bike park per i ragazzi.

Il nuovo parco fa parte di un sistema di riqualificazione più complesso: i percorsi pedonali e ciclabili, che saranno realizzati all’interno dell’area verde, si inseriscono in un tratto ciclopedonale più ampio che va dall’ingresso al Parco Pineta di via Fratelli Bandiera, continua lungo la proprietà del seminario arcivescovile del Prà Castello, e prosegue in direzione del Comune di Tradate.

«Il progetto, che stiamo realizzando a lotti, – dice il sindaco di Venegono Inferiore Mattia Premazzi – ha come obiettivo la riqualificazione di un polmone verde, la realizzazione di un’area attrezzata per i giovani e l’ampliamento della pista ciclopedonale che collegherà idealmente i comuni limitrofi al Parco di Appiano Gentile e Tradate». Un altro lotto, finanziato dalla Provincia, sarà destinato alla futura creazione di una ciclabile che metta in sicurezza il tratto che da Venegono Inferiore arriva all’ospedale di Tradate, favorendo così un accesso pedonale più agevole alla struttura sanitaria.

La scadenza per la consegna del parco è fissata nel mese di luglio, ma per la fornitura dello skate park saranno necessari dei tempi più lunghi. «Ci auguriamo che l’intera area verde venga ultimata entro la fine dell’estate, affinché la comunità possa goderne prima dei mesi invernali» – conclude il sindaco Premazzi.