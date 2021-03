Bper regala ai nuovi clienti una “Copertura Covid”

«Per partire con il giusto passo abbiamo pensato di regalarti una “Copertura Covid”, un’assicurazione di un anno che ti copre in caso di ricovero in terapia intensiva o sub-intensiva a seguito di contagio da Covid-19. L’assicurazione è emessa da Arca Assicurazioni (società controllata da Unipol, ndr) ed è totalmente a carico di Bper Banca, tu ne sei il beneficiario e potrai usufruire delle coperture. La copertura sarà valida a partire dal 31 marzo 2021, automaticamente, tu non dovrai fare nulla». È questo il messaggio che Bper ha recapitato a tutti i nuovi i clienti dopo l’acquisizione delle filiali Ubi da Intesa Sanpaolo.(Nella foto la sede Bper di Tradate)

COSA PREVEDE LA COPERTURA

All’assicurato sarà riconosciuta una diaria forfettaria post-ricovero in istituto di cura a causa di infezione da Covid-19: 500 euro nel caso di ricovero e dimissione da un reparto di terapia sub-intensiva; 1.000 euro nel caso di ricovero e dimissioni da un reparto di terapia intensiva. L’importo delle diarie è complessivo per l’anno assicurativo e quindi non per ricovero. Le due diarie sono cumulabili tra loro.

PRESTAZIONI SANITARIE E TARIFFE AGEVOLATE

L’assicurato potrà usufruire di prestazioni sanitarie a tariffe agevolate, per esempio un test sierologico o un tampone per Covid-19. Per richiederli si deve accedere al sito unisalute.it o alla app Unisalute e prenotare nelle strutture presenti, convenzionate Unisalute. Verrà applicata la tariffa riservata agli assicurati UniSalute con un risparmio rispetto al tariffario normalmente previsto.