A Buguggiate la sostenibilità “mette radici”

La scuola secondaria di primo grado “Don Franco Pozzi“ di Buguggiate, iscritta al progetto Green School (www.green-school.it), ha aderito all’ evento collettivo di piantumazione che si terrà il 5 e 6 marzo 2021.

Due le piantine del vivaio ERSAF , donate dal Comitato Green School, al Comune di Buguggiate che verranno piantumate, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Buguggiate e l’associazione “I Buoni Frutti”, uno

Venerdì 5 marzo alle ore 11.30 le classi prime assisteranno, in sicurezza, alla piantumazione alla messa in posa di una pianta nel giardino della scuola. Vestiti con i colori della Terra, verde, bianco e blu, gli alunni mostreranno le loro frasi e i loro disegni sull’importanza di piantare gli alberi.

Sabato 6 marzo alle ore 12:00, invece, gli alunni, i genitori e i docenti ma anche tutti i cittadini potranno assistere alla piantumazione della seconda piantina che avverrà nel parchetto di via Costituzione a Buguggiate.

“Piantiamo sostenibilità insieme, in sicurezza, per uno scopo comune: rendere le nostre comunità sempre più green e mettere le radici di un futuro sostenibile!”, spiega Beppe Colombo consigliere comunale con delega all’Ecologia e all’Ambiente.

Nonostante l’anno difficile, non si è voluto rinunciare ad un momento di sensibilizzazione e condivisione in contemporanea, seppure a distanza: si è chiesto così alle scuole, 86 in provincia di Varese, e ai comuni, una decina nel Varesotto, di postare le foto e i video della piantumazione sui social (Facebook e Instagram) con gli hashtag #piantiamosostenibilità #greenschool #greenschoolvarese in modo da poter sentire la portata collettiva e riconoscere il reciproco impegno.