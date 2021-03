Capanno divorato dalle fiamme a Malnate, lesionato anche un edificio

Un capanno adibito a deposito di attrezzi è stato divorato dalle fiamme. È accaduto nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 marzo poco dopo la mezzanotte.

La proprietà interessata dall’incendio si trova a Malnate in via Arnaldo De Mohr. I vigili del fuoco della sede di Varese intervenuti con un’autopompa, un autobotte e un fuoristrada hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area.

L’incendio si è rivelato molto esteso e le fiamme hanno anche lesionato gli infissi di uno stabile antistante.