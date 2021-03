Cosa sono le “qualificazioni olimpiche europee” di canottaggio in programma a Varese?

Le regate internazionali di canottaggio a Varese previste tra il 5 e l’11 aprile prossimi racchiudono due manifestazioni distinte: nei primi tre giorni sono infatti previste le qualificazioni per le Olimpiadi relative alla zona europea, negli ultimi tre invece saranno disputati i Campionati Europei Assoluti.

Se questo secondo evento è piuttosto semplice da spiegare – sono gli “Europei” propriamente detti, senza limiti di età e con le imbarcazioni previste dal regolamento del canottaggio internazionale – un discorso più approfondito lo meritano le qualificazioni, perché coinvolgeranno un numero ristretto di equipaggi e di nazioni, per altro in poche discipline remiere.

LA OLYMPIC QUALIFICATION REGATTA

La denominazione che leggete qui sopra in neretto è quella ufficiale e racchiude una serie di regate dall’alto valore simbolico. I partecipanti infatti appartengono generalmente alle nazionali europee meno importanti sul piano dei risultati che però, passando attraverso questo evento, hanno la possibilità di inviare almeno una imbarcazione ai Giochi Olimpici.

Alle regate possono infatti iscriversi gli armi di quelle nazioni che non hanno ancora qualificato i propri atleti per Tokyo (attraverso i Mondiali di Linz). Quindi niente Italia, niente Germania o Gran Bretagna, Francia, Olanda e tutte quelle corazzate o formazioni di buon livello che di solito popolano i podi del canottaggio continentale. Ci saranno invece i rappresentanti della Moldavia, della Lettonia, del Principato di Monaco e via discorrendo, federazioni che festeggeranno una vittoria come se si trattasse di un oro olimpico o mondiale.

Anche le specialità sono ridotte: appena tre, tutte in versione sia maschile sia femminile. Si tratta del singolo senior, del doppio pesi leggeri e del singolo pararowing categoria PR1: di fatto sono tutte le specialità più “semplici”, che comportano un numero basso di atleti e che quindi sono più facili da preparare a livello tecnico. In tutto, a Varese, saranno tra i 50 e gli 80 i vogatori impegnati: qualcuno di loro coronerà sul lido della Schiranna il sogno di volare ai Giochi.

La Qualification Olympic Regatta è comunque strutturata come ogni altra grande manifestazione remiera sotto l’egida della FISA. Il calendario prevede quattro turni che riportiamo qui già con la data varesina: lunedì 5 aprile al mattino ci saranno le batterie e al pomeriggio i recuperi (ovvero le regate che danno una seconda possibilità di avanzamento a chi è andato male in batteria). Martedì 6 aprile, al mattino, sono invece previste le semifinali mentre le finali (con 6 barche al massimo in ogni disciplina) si terranno nella mattina di mercoledì 7 e concluderanno la manifestazione con anche i verdetti, ovvero i nomi delle barche qualificate per Tokyo.

Con ogni probabilità, chi otterrà il pass a Varese non sarà una stella di primo piano sulle acque giapponesi. Poco male, però: il nostro lago consentirà – lo abbiamo già detto – a qualche atleta di coronare il sogno di una vita. Farlo su un bacino magico e meraviglioso come quello della Schiranna, non può che rendere il sogno ancora più affascinante.