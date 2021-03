Dantedì: reading teatrale di Sonia Grandis al Teatro delle Arti di Gallarate

«Don Alberto in vista dell’anno di Dante si stava già preparando per tempo. Raccoglieva articoli che stavano pubblicando giornali e riviste e preparava una mostra. Il suo interesse per Dante non stupirà senz’altro chi ha seguito le proposte culturali di don Alberto, che a Dante ha dedicato sempre grande attenzione, e ne fanno fede i manifesti già raccolti per la mostra che avrebbe voluto realizzare, testimonianza di una storia culturale di prestigio del territorio».

Così monsignor Riccardo Festa ricorda il progetto di Don Aberto per l’anniversario dantesco: «Sempre per la mostra, aveva a disposizione alcune edizioni pregiate della Divina Commedia e stava raccogliendo da amici e antiquari edizioni antiche. Voleva avere una edizione della Divina Commedia per ciascuno dei secoli passati dalla sua pubblicazione».

Ma se il suo progetto è stato interrotto, esso trova ora continuità nelle iniziative che il centro Culturale del Teatro delle Arti propone on line a partire dal 25 marzo, ovvero dal Dantedì a livello nazionale.

Il team di progetto, infatti, costituito da Elena Balconi, Cristina Boracchi e da Giulia Provasoli, ha in cantiere una serie di eventi che vedrà accostare alla lectio Dantis alcuni momenti di reading teatrali a cura della Scuola di Teatro delle Arti e una riflessione teologica a cura del Decanato sull’impianto e sui personaggi chiave della Commedia e della Vita nova, in collaborazione con altre realtà culturali del territorio cittadino.

Si parte con il reading dell’attrice Sonia Grandis, diplomata in recitazione con Ernesto Calindri all’Accademia dei Filodrammatici con medaglia d’oro e premio: proporrà la lettura recitata del canto V dell’Inferno e del III del Paradiso, mettendo così due delle figure femminili che costellano l’opera, Francesca, con il suo amore carnale per Paolo, e Piccarda Donati, ”vergine sorella” e simbolo dell’amore celeste e collocata fra i beati.

Questo primo evento sarà reso disponibile dalle ore 9.00 del 25 marzo nel canale Youtube del Centro Culturale del Teatro delle Arti – raggiungibile dal sito www.teatodellearti.it, ma anche nel canale youtube di Filosofarti.