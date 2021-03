Dentro l’hub vaccini di Malpensafiere è quasi tutto pronto, ecco come sarà

Sono ancora in corso i lavori di allestimento del centro vaccinale all’interno di Malpensafiere a Busto Arsizio, il primo degli hub individuati da Regione Lombardia per la vaccinazione di massa ad aprire i battenti già il 31 marzo. Ecco come si stanno allestendo i padiglioni che al centro avranno lo spazio per far accomodare i cittadini su sedie opportunamente distanziate e ai lati delle cabine in compensato dove verrà effettuata la vaccinazione.

Malpensafiere, nei piani della Regione, dovrebbe arrivare a vaccinare più di 5 mila persone al giorno a pieno ritmo. Per iniziare l’obiettivo è quello di garantire l’inoculazione di almeno 3 mila dosi ogni giorno. Con l’apertura dei due centri di Rancio Valcuvia e Schiranna dal 3 aprile, e l’implementazione del personale, Ats stima di arrivare a 20 mila vaccinazioni al giorno.

Le foto sono state pubblicate dal sindaco di Olgiate Olona Giovanni Montano sulla pagina facebook della sua lista.