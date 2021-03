Due nuovi positivi in una settimana a Cadrezzate con Osmate

Sono due i nuovi cittadini di Cadrezzate con Osmate positivi al coronavirus emersi nell’ultima settimana. A comunicarlo è stato il sindaco Cristian Robustellini nel corso del consueto video di aggiornamento di domenica 28 febbraio.

I cittadini attualmente positivi al virus sono cinque. «Il dato – ha spiegato Robustellini – è tendenzialmente stabile, e questo ci fa ben sperare per il futuro».

«La Protezione civile – ha poi ricordato il Sindaco – continua le attività di consegna a domicilio di spesa e farmaci per le persone positive o in isolamento». La Protezione civile è inoltre disponibile per raccogliere le prenotazioni per la somministrazione del vaccino anti-Covid agli ultra ottantenni attraverso la “Farmacia dei laghi”. Per fare richiesta è sufficiente telefonare al numero 3346644113.