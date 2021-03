Due varesini in difesa dello stadio di San Siro a Milano

Venerdì 19 marzo alle 18, in diretta FaceBook si terrà un importante incontro per la salvaguardia dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, organizzato dal “Comitato Coordinamento San Siro“, che propone una via alternativa alla cementificazione a oltranza prevista dai progetti di rinnovamento di San Siro: ristrutturare lo stadio, risparmiando soldi e senza interrompere il campionato.

Tra i relatori ci saranno anche due varesini: Riccardo Aceti e Daniele Zanzi. Il primo per raccontare il suo progetto di riconversione dello stadio Meazza e della zona circostante, sposato dal comitato milanese, il secondo per spiegare la differenza e l’importanza tra verde “superficiale” e verde profondo.

«Intervengo, per quanto di mia competenza, in un dibattito, con un parterre d’eccezione, sul destino del glorioso e storico stadio milanese di S.Siro – commenta Daniele Zanzi sui social – Un vero monumento architettonico, su cui insiste un faraonico e devastante progetto di demolizione e rifacimento con conseguente alterazione di una vasta zona verde e alberata a contorno».

Per illustrare e meglio inquadrare questa proposta alternativa partecipano oltre a loro parteciperanno altri importanti relatori, moderati moderare dalla giornalista Gabriella Bruschi: l’avvocato Veronica Dini che illustrerà le azioni legali già avviate e quelle future, l’europarlamentare Eleonora Evi, che illustrerà il percorso e l’efficacia della petizione inoltrata da Comitato dopo che è stata accolta dalla Commissione Europea, Gianfelice Facchetti, scrittore e figlio del grande Giacinto, che presenterà il suo libro su San Siro; Sandro Mazzola, il grande calciatore, il presidente della Commissione Antimafia David Gentili, che parlerà dei titolari effettivi.

Con loro ci sarà anche l’architetto Marco Nervi, nipote di Pier Luigi Nervi che aveva progettato lo stadio di Firenze, che parlerà del caso dello Stadio Franchi, progettato dal grande ingegnere, che rischia di essere completamente svilito e l’ingegnere Nicola Magistretti che analizzerà gli aspetti economici/finanziari della ristrutturazione e l’organizzazione di lavori e campionato di calcio.