Ginfit “fa un balzo”, la ginnastica artistica riparte da Azzate

Impossibile sapere quanti ragazzi sono cresciuti, sportivamente parlando, con loro: la Ginft, l’associazione sportiva dilettantistica di ginnastica artistica, esiste da trent’anni ed ha allenato centinaia di ragazzine e ragazzini, appassionati di un sport che è forza ed eleganza insieme.

Dopo mesi e mesi di inattività, come tutte le società sportive d’Italia, causata dall’emergenza Covid, ora la Ginft si sta preparando a ripartire, in un’altra sede. Quando sarà sarà, però nel frattempo qualcosa si sta muovendo, come spiega la presidentessa Elisabetta Broggini

«La Nuova Ginfit nasce trent’anni fa in provincia di Varese- spiega Broggini-. Completamente rinnovata nello staff direttivo a luglio 2020, è una società riconosciuta dal Coni, aderisce alla FGI, Federazione Ginnastica Italian, e promuove attività sportiva promozionale e agonistica per tutte le fasce d’età, organizzando campionati ed eventi nella disciplina della ginnastica artistica femminile e parkour. Tutti i tecnici, istruttori ed educatori che lavorano nella nostra società sono qualificati e formati per fare emergere in primis “la persona” e poi l’atleta. Avvicinare allo sport il maggior numero di ragazze e ragazzi, fornire un’adeguata preparazione fisica è il nostro interesse ma, sono i valori veri dello sport che ci prefiggiamo di mettere in pratica». Prima della pandemia gli atleti iscritti erano circa 150, oggi, quelli che si possono allenare perché impegnati in competizioni e quindi fanno attività agonistica, sono una cinquantina.

Riprendere l’attività, dopo tanti mesi di stop, però non è semplice: «Ora ci troviamo in grande difficoltà – spiega Broggini-: il Comune di Buguggiate ha chiuso la palestra dove si svolgevano i nostri allenamenti e i corsi, per una ristrutturazione generale dell’impianto e ci siamo pertanto ritrovati senza una struttura.

Due sole erano le soluzioni percorribili: rinunciare alla nostra la realtà sportiva, o trovare una struttura alternativa che consentisse di poter proseguire l’ attività senza deludere i bambini, ragazzi e adulti. Abbiamo cosi deciso di intraprendere, nonostante tutti i rischi, il nostro progetto: aprire una palestra di circa 700 metri quadrati open space, chiusa al pubblico, ad uso esclusivo dei soci. E il nostro progetto giorno giorno, ha preso forma e a breve sarà operativo. La palestra si trova ad Azzate in via 2 Giugno, nell’area industriale a ridosso di Vegonno. Stiamo ultimando i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, provvedendo con tutte le modifiche necessarie per la messa a norma a svolgere l’attività in sicurezza. Dovremmo poi implementare gli attrezzi necessari per il settore agonistico e non. Ad aprile la palestra dovrebbe essere pronta». Tutto dipenderà poi dall’emergenza Covid. Se la situazione dovesse migliorare si potrà pensare di tornare ad allenarsi.

«È stato uno sforzo non indifferente – conclude Elisabetta Broggini – per questo siamo da poco partiti anche con una raccolta fondi, tramite Gofundme in quanto le spese sostenute, e che andremo a sostenere nell’immediato, sono davvero tante. Abbiamo quindi bisogno del supporto di tutti».